Кто и когда завез СПИД в СССР

До середины 1980-х годов ВИЧ-инфекция казалась "болезнью проституток, бомжей и гомосексуалов с Запада". Но вирус поразил союз с самой неожиданной стороны — через детей. "Рамблер" расскажет, как это произошло.

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Министр здравоохранения РСФСР сообщал, что "в Америке СПИД бушует с 1981 года, но у нас нет базы для распространения этой инфекции, так как в России нет наркомании и проституции". Но уже через семь лет болезнь окончательно пришла в СССР.

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По данным Московского научно-практического центра наркологии первые случаи ВИЧ-инфекции среди граждан СССР возникли после незащищенных половых контактов с африканскими студентами еще в конце 70-х годов ХХ века.

В 1988 году профессор Андрей Козлов зафиксировал первую в СССР смерть от СПИДа. Однако поставить точный диагноз было невозможно из-за отсутствия соответствующих анализов. Был известен лишь сам пациент — переводчик, который работал в Африке.

После возвращения на родину этот мужчина имел физический контакт с 25 солдатами срочной службы СССР, которые после демобилизации разъехались по всей стране. Таким образом, ВИЧ распространился по союзу.

Первая вспышка инфекции случилась в Элисте, столице Калмыцкой АССР. Пациентами с ВИЧ стала женщина-донор и ее маленький ребенок. Заражение произошло через грудное вскармливание. При этом инфекция передалась не от матери к ребенку, а наоборот. В ходе разбирательств выяснилось, что ребенок заразился в больнице.

После проверки выяснилось, что персонал больницы использовал нестерильные медицинские инструменты (шприцы и катетеры). Это привело к тому, что 75 детей и четыре женщины оказались заражены болезнью, от которой на тот момент не было лекарства.

Один из детей был рожден ВИЧ-положительной матерью, у ее мужа нашли СПИД. Он заразился, когда несколько лет назад работал в Конго и изменял жене с местными женщинами.

Несколько детей были переведены в Волгоград, Ставрополь, Ростов-на-Дону. Это повлекло за собой новую волну заражений. К 1990 году ВИЧ-положительными были более 270 детей.

Министр здравоохранения CCCР Евгений Чазов объявил выговор медикам, которые были виновны в заражении. Более серьезного наказания не последовало, потому что избежать подобной ситуации могли позволить лишь одноразовые шприцы, которых в СССР не было.

К 2011 году более половины зараженных в Элисте детей умерли. Их родители не были признаны потерпевшими и проходили по делу лишь как свидетели. Сегодня пособия в размере 22 844 руб. в месяц получают 44 человека из зараженных в 1988 году.

До сих пор в России идет тихая эпидемия ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, насчитывается почти полтора миллиона ВИЧ-инфицированных. Причем вирус распространяется быстрее, чем в в Европе и быстрее, чем в СССР.