Как Петр I брил бороды боярам

9 июня в России отметили 350 лет со дня рождения императора Петра I. К имени этого представителя династии Романовых часто добавляют Великого. О деяниях Петра Алексеевича всем известно со школьной скамьи. Как последний царь всея Руси брил бороды боярам, расскажет корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе.

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В 1698 году, вернувшись из Великого посольства, 26-летний Петр первый объявил войну растительности на лице. Велел принести ножницы и лично остриг самые пышные бороды бояр. А через семь лет издал указ «О бритии бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов».

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Сохранить «мужское украшение» можно было только, уплатив пошлину. Налог – прогрессивный. С бояр 100 рублей в год, с чиновников – 60. Простые горожане могли выкупить бороду в два раза дешевле. Для сравнения годовой доход стрельца составлял как раз 30 рублей. Тем, кто оплатил подать, выдавался «бородовой знак».

«Ношение бороды аристократом-боярином являлось демонстрацией несогласия с курсом Петра. На словах он может и не имел права спорить, но мог заплатить и продолжать носить бороду!», – рассказал кандидат исторических наук Николай Смирнов.

Закон просуществовал 50 лет, но и после его отмены около века на Руси к бороде относились весьма прохладно. Мода на гладко выбритый подбородок ушла только при Александре III, который носил «окладистую» бороду. А сегодня каждый третий мужчина на улице бородат. И выходят эти модники из барбершопов.

Салоны красоты только для мужчин. Тут предложат поиграть в приставку, угостят кофе. На полках средства для ухода за волосами на лице. А барбер, так называют цирюльников XXI века, всегда поддержит беседу.

«Современный барберинг пришел в нашу страну в 2010-х годах. В 2011-м появился первый барбершоп, который был скопирован с классических барбершопов Европы. В Америке барбершоп – это парикмахерская в черном квартале», – говорит барбер Павел Гершпигель.

На смену привычным с детства стрижкам – «модельной», «канадке» и «под горшок» – на мужских головах прочно прописались заморские фэйды и буткаты.