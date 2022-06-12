Москвичи вспомнили очереди за билетами на кинофестивали в СССР

«Были еще абонементы, включающие ежедневный просмотр по два фильма. Ходили как на работу почти в ночную смену. Очень утомляло, особенно в случае с плохим переводом. Восприятие фильмов было искаженным, а ожидания завышенными», «Ажиотаж формировался из-за недоступности, поскольку смотреть в целом было нечего», «На фоне советского кинопроката все было любопытно. Проходных фильмов с рейтингом около пяти было подавляющее большинство. Плюс мы — массовые зрители не слишком воспринимали авторские, социальные фильмы, а их тоже было много», — заявили подписчики группы.