Найдены останки динозавра с крокодильей мордой

Исследователи Саутгемптонского университета в Великобритании обнаружили на острове Уйат окаменелые останки спинозавра.О таком существе ученым ранее не было известно. Этот спинозавр оказался крупнее и длиннее хищных ящеров времен мезозоя. Он обитал на территории современной Англии около 125 миллионов лет назад. Спина спинозавра была покрыта колючками. Сам ящер имел крокодилью морду.