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19 минут назад

PeerJ: найдены останки динозавра с крокодильей мордой и хвостом-хлыстом

Слово и Делоиещё 1

Исследователи Саутгемптонского университета в Великобритании обнаружили на острове Уйат окаменелые останки спинозавра.О таком существе ученым ранее не было известно. Этот спинозавр оказался крупнее и длиннее хищных ящеров времен мезозоя. Он обитал на территории современной Англии около 125 миллионов лет назад. Спина спинозавра была покрыта колючками. Сам ящер имел крокодилью морду.

Найдены останки динозавра с крокодильей мордой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Этот динозавр был настоящим гигантом — его длина превышала десять метров, а масса составляла несколько тонн. По всей видимости, этот вид спинозавров — крупнейший хищный ящер Европы»,

— говорится в материале PeerJ.

Ученые пока не дали находке название. Они планируют собрать полный скелет спинозавра. Известно, что существо весило около пяти тонн. Спинозавр имел острые зубы и когти. Хвост ящера был похож на хлыст.

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