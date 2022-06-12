Найдены останки динозавра с крокодильей мордой

Исследователи Саутгемптонского университета в Великобритании обнаружили на острове Уйат окаменелые останки спинозавра.О таком существе ученым ранее не было известно. Этот спинозавр оказался крупнее и длиннее хищных ящеров времен мезозоя. Он обитал на территории современной Англии около 125 миллионов лет назад. Спина спинозавра была покрыта колючками. Сам ящер имел крокодилью морду.
«Этот динозавр был настоящим гигантом — его длина превышала десять метров, а масса составляла несколько тонн. По всей видимости, этот вид спинозавров — крупнейший хищный ящер Европы»,
— говорится в материале PeerJ.
Ученые пока не дали находке название. Они планируют собрать полный скелет спинозавра. Известно, что существо весило около пяти тонн. Спинозавр имел острые зубы и когти. Хвост ящера был похож на хлыст.