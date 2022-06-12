Опубликованы фото природных достопримечательностей РФ из космоса

Роскосмос опубликовал ко Дню России снимки 10 природных достопримечательностей страны, сделанные с помощью спутников дистанционного зондирования Земли. Фотографии появились в воскресенье в Telegram-канале госкорпорации.

Фото: ТАСС ТАСС

"Представляем вашему вниманию спутниковые фотографии ТОП-10 самых интересных и природных достопримечательностей России по версии Ростуризма",

- говорится в подписи к фотографиям.

В публикации представлены снимки Эльбруса, Байкала, Куршской косы, вулканов Камчатки, плато Путорана, "Ленских столбов", острова Врангеля и других. Снимки были сделаны с помощью аппаратов "Ресурс-П", и "Метеор-М".

В Роскосмосе напомнили, что в России каждый регион имеет свои климатические особенности, которые оказали влияние на формирование природы. "Россия - огромная неизведанная страна! Ее богатство - природные достопримечательности, которые не перестают поражать разнообразием и красотой", - отмечается в публикации.