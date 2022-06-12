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22 минуты назад

Антарктические ледники тают самыми высокими темпами за 5500 лет

13 Новостей.ru

В Антарктиде преобладает лед, в основном два массивных ледниковых щита, называемых Восточно-Антарктическим и Западно-Антарктическим ледяными щитами. Неудивительно, что в последние годы эти ледниковые щиты теряют массу. Два ледника в составе этих ледниковых щитов - ледники Твейтс и Пайн-Айленд - находятся под особой угрозой.

Антарктические ледники тают самыми высокими темпами за 5500 лет
Фото: 13news.ru13news.ru

По оценкам ученых, при нынешних темпах таяния эти ледниковые щиты вместе приведут к повышению уровня моря на 3,4 метра в ближайшие столетия. Новое исследование, проведенное Университетом штата Мэн и Британской антарктической службой, позволило измерить темпы изменения уровня моря в районе Антарктиды. Исследование показывает нечто тревожное. Ледники отступают со скоростью, не наблюдавшейся в течение 5500 лет.

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Ледники Thwaites и Pine Island потеряли 192 000 квадратных километров и 162 300 квадратных километров, соответственно. Только эти ледники могут значительно увеличить глобальное повышение уровня моря.

"Мы обнаружили, что хотя эти уязвимые ледники были относительно стабильны в течение последних нескольких тысячелетий, их нынешние темпы отступления ускоряются и уже повышают глобальный уровень моря",

- сказал соавтор исследования доктор Дилан Руд, эксперт факультета наук о Земле и инженерии Имперского колледжа Лондона.

Эти повышенные темпы таяния льда могут свидетельствовать о том, что жизненно важные артерии в сердце Западно-Антарктического ледяного щита были разорваны, что привело к ускорению потока в океан, который потенциально катастрофичен для будущего уровня мирового океана в условиях потепления". Не слишком ли поздно остановить кровотечение?".

В середине голоцена, более 5 000 лет назад, климат на Земле был намного теплее, чем сегодня. Из-за более теплого климата ученые хотели посмотреть на уровень моря, чтобы сравнить его с тем, каким может быть наше будущее. Для изучения уровня моря исследователи изучали морские раковины и кости пингвинов - индикаторы уровня моря.

Используя углеродное датирование, они смогли определить временные рамки этих останков. Интересно, что уровень моря в Антарктиде в более теплый период был ниже, чем во всем мире, и в то же время выше. Это объясняется тем, что вес ледникового льда давит на сушу, заставляя ее опускаться ниже в воду и подниматься выше, когда лед тает, ослабляя давление.

В целом, исследователи смогли увидеть падение уровня моря в Антарктиде по мере таяния ледников, но повышение уровня моря почти везде. Чтобы глубже понять это явление и, возможно, найти возможные решения, ученые планируют провести дополнительные исследования. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

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