Мужчина, оставлявший цветы на могиле, оштрафован за разбрасывание мусора

Суд Алабамы обязал мужчину, оставлявшего цветы на могиле своей возлюбленной, заплатить штраф за разбрасывание мусора. Об этом сообщает Fox News.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В четверг, 9 июня, обвиняемого по имени Уинстон Хаганс, обязали выплатить штраф в размере $50, а также возместить судебные издержки, составившие $250. Уинстон Хаганс оставлял цветы на могиле своей невесты по имени Ханна Форд несколько раз, начиная с января 2021 года, когда она скончалась через месяц после их помолвки.

В разбрасывании мусора мужчину обвинил отец его невесты Том Форд. Именно он считается владельцем могилы девушки на кладбище в городе Оберн, штат Алабама, а ее отношений с Уинстоном Хагансом он никогда не одобрял.