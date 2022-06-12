Мужчина, оставлявший цветы на могиле, оштрафован за разбрасывание мусора

Суд Алабамы обязал мужчину, оставлявшего цветы на могиле своей возлюбленной, заплатить штраф за разбрасывание мусора. Об этом сообщает Fox News.
В четверг, 9 июня, обвиняемого по имени Уинстон Хаганс, обязали выплатить штраф в размере $50, а также возместить судебные издержки, составившие $250. Уинстон Хаганс оставлял цветы на могиле своей невесты по имени Ханна Форд несколько раз, начиная с января 2021 года, когда она скончалась через месяц после их помолвки.
В разбрасывании мусора мужчину обвинил отец его невесты Том Форд. Именно он считается владельцем могилы девушки на кладбище в городе Оберн, штат Алабама, а ее отношений с Уинстоном Хагансом он никогда не одобрял.
Ранее Уинстон Хаганс уже обращался в суд за разрешением оставлять цветы на могиле своей невесты - суд вынес решение, что он может это делать, если получит разрешение членов ее семьи. Однако семья в лице отца покойной разрешения не дала, и Уинстон Хаганс был арестован при очередной попытке почтить память возлюбленной букетом цветов. Отмечается, что мужчине тюрьма мужчине не грозит - в случае, если он прекратит приносить цветы покойной невесте.