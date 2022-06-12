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1 час назад

Американец, оставлявший цветы на могиле невесты, оштрафован за разбрасывание мусора

Газета.Ru

Суд Алабамы обязал мужчину, оставлявшего цветы на могиле своей возлюбленной, заплатить штраф за разбрасывание мусора. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина, оставлявший цветы на могиле, оштрафован за разбрасывание мусора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В четверг, 9 июня, обвиняемого по имени Уинстон Хаганс, обязали выплатить штраф в размере $50, а также возместить судебные издержки, составившие $250. Уинстон Хаганс оставлял цветы на могиле своей невесты по имени Ханна Форд несколько раз, начиная с января 2021 года, когда она скончалась через месяц после их помолвки.

В разбрасывании мусора мужчину обвинил отец его невесты Том Форд. Именно он считается владельцем могилы девушки на кладбище в городе Оберн, штат Алабама, а ее отношений с Уинстоном Хагансом он никогда не одобрял.

Ранее Уинстон Хаганс уже обращался в суд за разрешением оставлять цветы на могиле своей невесты - суд вынес решение, что он может это делать, если получит разрешение членов ее семьи. Однако семья в лице отца покойной разрешения не дала, и Уинстон Хаганс был арестован при очередной попытке почтить память возлюбленной букетом цветов. Отмечается, что мужчине тюрьма мужчине не грозит - в случае, если он прекратит приносить цветы покойной невесте.

Истории,Том Форд,
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