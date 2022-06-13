В сети поспорили об ухоженности женщин в СССР

Старое фото сотрудницы цеха завода ВАЗ натолкнуло пользователей сети на спор о том, насколько активно ухаживали за собой советские женщины. Снимок выложили в группу «СССР — вспомним как это было» во «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

Администрация группы предположила, что на снимке из цеха позирует не настоящая рабочая, а приглашенная модель. «И укладка, явно каждую прядку выставляли, и брови выщипаны и очерчены строго по моде того времени, и макияж идеально подобран. Так что естественность этого фото может соперничать с естественностью фото Анжелины Джоли на обложке журнала», — заключили в сообществе.

Комментаторы возразили, что женщины в СССР регулярно посещали парикмахерскую и делали макияж, поэтому ничего необычного в снимке нет. «На работу как на праздник ходили и одеваться было принято красиво», «Моя мама в обеденный перерыв приходила домой, накручивала термобигуди, обедала, отдыхала», — рассказала фолловерши о советском быте. Кто-то отметил, что в СССР представительницы прекрасного пола могли позволить себе сделать укладку и оформление бровей в салоне, и даже записаться на пластическую операцию.