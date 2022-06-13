Почему называть питомца "молодцом" неэффективно

Собаки, как и люди, любят понимать, что их ценят, когда они делают что-то правильно. Сегодня техника положительного подкрепления всемирно признана лучшим способом дрессировки животных. Она сильно отличается от старого доминирующего подхода, который использовали многие владельцы собак в 1980-90-х годах. Но и здесь есть тонкости! Простое положительное подкрепление, такое как фразы “молодец!”, “хороший мальчик!”, не всегда работает. Существуют более эффективные слова и действия, которые можно использовать для продуктивной дрессировки домашних любимцев.

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Не только владельцы собак виновны в том, что используют фразы вроде “хороший мальчик” или “молодчина” при общении с питомцами. Кто-то говорит это кошкам, а многие даже поощряют своих детей этими выражениями. Это инстинкт! Так мы хотим сказать нашим близким, что любим их, одобряем их поведение в данный момент и поощряем то, чтобы они делали это чаще. Проблема в том, что эти понятия очень расплывчаты и не вполне могут использоваться при обучении животных чему-то новому.

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Собака, скорее всего, будет продолжать демонстрировать нежелательное поведение после того, как вы назовёте её “молодцом”, если вы не выберете правильное время и конкретный способ поощрения питомца. Слово “молодчина” и все его вариации могут потерять смысл, если использовать их как общие фразы для подкрепления любого положительного поведения (то же касается слова “нет” при негативных поведенческих проявлениях). Так, если начальник будет ежедневно рассылать всему отделу письмо со словом “Молодец!” не сообщая, какая именно работа была выполнена хорошо, это не окажет существенного влияния на действия сотрудников. С другой стороны, если сразу после привлечения сложного клиента с помощью отличной презентации руководители выдадут вам премию, это станет мотивацией к тому, что вы постараетесь повторить достижение.

Что лучше делать вместо этого?

Похвала должна совпадать с действиями

Говорить “молодец!” после серии действий животного очень мило, но неэффективно. По данным Humane Society, “поощрение должно происходить немедленно (в течение нескольких секунд) после желаемого поведения, иначе ваш питомец может не ассоциировать его с нужным действием”. Недавнее исследование показало, что собаки более тесно ассоциируют слова с действиями, чем люди, поэтому многие дрессировщики собак стараются сочетать команды с действиями. Эту практику также называют “клик-ням”.

Принцип таких тренировок заключается в формировании у собаки ассоциации между щелчком (или словом “да”) и правильным поведением, за которым следует вкусная награда. Так, при правильном выполнении того или иного задания вы должны щёлкнуть кликером ровно в момент, когда собака правильно выполняет нужное действие, и дать ей лакомство в качестве поощрения. Американский кеннел-клуб рекомендует владельцам животных давать лакомства, пока правильное поведение ещё продолжается. Например, если ваш четверолапый друг садится, когда вы говорите ему “Сидеть!”, наградите его вкусняшкой, пока он всё ещё сидит. Не дожидайтесь момента, когда животное встанет и подойдёт к вам – должно быть понятно, за какое именно поведение питомец получает награду.

Используйте более конкретные слова во время тренировки

Фразы “молодчина” или “хороший мальчик” могут быстро потерять свою эффективность, если использовать их слишком часто. Точно так же стоит избегать слов, которые вы постоянно произносите в повседневной жизни. В случаях, когда это необходимо, вы можете заменить слово “да” словом “ура”, которое гораздо реже встречается в разговорной речи. Ещё один совет: следите за простотой. Выражения длиннее двух слов ваш щенок может просто не запомнить.

Используйте ценные вознаграждения

Выясните, что больше всего радует вашу собаку, и используйте это для поощрения. Все животные универсальны, поэтому сложно выделить что-то, что подойдёт каждому питомцу. В то время, как одни четверолапые обожают лакомства для собак, другие могут предпочитать, например, игру в мяч. Распределите угощения в зависимости от задач, которые стоят перед собакой: один вид лакомств на прогулку, другой – для упражнений по социализации, третий – для обучения командам. Наиболее ценные лакомства должны использоваться для выполнения самых сложных упражнений.

Следите за своим тоном

Исследование, в рамках которого изучалась активность мозга собак при помощи МРТ, показало, что животные воспринимают слова и тон голоса по отдельности. Хотя участвовавшие в эксперименте питомцы распознавали определённые слова вне зависимости от интонации, с которой они произносились, центры вознаграждения и удовольствия в мозге активировались лишь в том случае, когда они слышали положительные слова в позитивной тональности. Это означает, что если вы хотите, чтобы собака воспринимала ваши слова или лакомства как награду за хорошее поведение, ваш тон должен быть бодрым и тёплым.

Будьте последовательны