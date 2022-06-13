Музыка странствий. Гид по концертным площадкам фестиваля «Подорожник»

С 11 по 13 июня на территории ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий по России – «Подорожник», организованный по инициативе Мэрии Москвы в рамках цикла фестивалей «Московские сезоны». Посетители смогут ознакомиться не только с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, но и увидеть те, что не попадают в традиционные туристические буклеты.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Пресс-служба

Фестиваль – это праздник, а на празднике должна звучать музыка. И она будет! Концертная программа «Подорожника» составлена с учётом вкусов посетителей разных возрастов и музыкальных пристрастий.

Это русское раздолье!..

Первый день фестиваля посвящён фолку. Логично: народная песня – жанр древний, но до сих пор не потерявшей своей актуальности и свежести. Для гостей фестиваля сыграет московская группа Marimba Plus, которая вот уже более 19 лет удивляет публику своим особым стилем, который включает джазовые импровизации, мелодии разных стилей, а в целом представляет собой новую музыку, звучащую как открытие и откровение. Каждый концерт группы – новая история, рассказанная в неповторимой манере.

Стас Кравченко

Москвичей сменят гости из северной столицы. Петербургская группа «Тесто» исполняет русскую деревенскую музыку так, как слышит ее житель большого города: архаичные напевы смешиваются с «живой электроникой», джаз-хопом, джанглом, фанком и дабом.

Коллектив «Ходила изба» – это «культ, раж, традиции»: так сами музыканты определяют свою уникальность. Своим исполнением они добавляют русским напевам драйв и современный колорит. В их игре одинаково важны случайность и мастерство.

Прозвучит на фестивале и музыка группы Инны Желанной «Вилы». Коллектив работает с аутентичным народным материалом, но музыкантам удается обогатить его элементами прогрессивного рока, джаза, транса, электроники, психоделики.

Группа «Репа» – это новое веяние современного фолка. Сами музыканты определяют его как смелый эксперимент с любым музыкальным материалом, будь то современный кавер, старинная песня или зарубежный хит, в который они вносят особый народный колорит!

Завершит музыкальную программу первого фестивального дня выступление Государственного Академического Русского Народного Хора им. М.Е. Пятницкого: неустаревающая классика народной песни в виртуозном исполнении.

Рок, фьюжн и салют

Второй фестивальный день посвящён русскому року. Своими выступлениями зрителей порадуют финалист шоу «Голос» Дмитрий Венгеров, певец с загадочным именем IVAN – именно так: все заглавные, латинские, он позиционирует себя современным рыцарем, который несет в мир добро и свет, это синтез благородного образа средневекового рыцаря Айвенго и славянского богатыря Ивана.

Пресс-служба

Хедлайнеры фестиваля Владимир Пресняков, Гарик Сукачёв, группаы «25/17» и «Калинов Мост» – хорош о известные любителям русского рока.

Заключительный день фестиваля получил название «В тренде». 13 июня выступят необычные и весьма перспективные группы и исполнители: Andro, Everthe8, «Нееет, ты что», «Cheese People», Natan, Линда, Amirchik, Клава Кока.