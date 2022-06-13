Россияне вспомнили о пьянках во время поездок «на картошку» в СССР

Ностальгические воспоминания о поездках «на картошку» в советские годы опубликовали в группе «СССР — вспомним как это было» во «ВКонтакте». Пост нашел активный отклик у пользователей сети.

Фото: Мослента Мослента

В СССР студентов, школьников и работников госучреждений привлекали к сезонным сельскохозяйственным работам. В народе эту практику называли «поездки на картошку», даже если речь шла о сборе свеклы или моркови. «С самого утра уже в поле работаешь с группой товарищей, к обеду уже жутко голодный, а на природе все так вкусно. Вечером костер, песни под гитару, танцы», — поделились в сообществе воспоминаниями о сборе картошки.