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17 минут назад

Россияне вспомнили о пьянках во время поездок «на картошку» в СССР

Мослента

Ностальгические воспоминания о поездках «на картошку» в советские годы опубликовали в группе «СССР — вспомним как это было» во «ВКонтакте». Пост нашел активный отклик у пользователей сети.

Россияне вспомнили о пьянках во время поездок «на картошку» в СССР
Фото: МослентаМослента

В СССР студентов, школьников и работников госучреждений привлекали к сезонным сельскохозяйственным работам. В народе эту практику называли «поездки на картошку», даже если речь шла о сборе свеклы или моркови. «С самого утра уже в поле работаешь с группой товарищей, к обеду уже жутко голодный, а на природе все так вкусно. Вечером костер, песни под гитару, танцы», — поделились в сообществе воспоминаниями о сборе картошки.

Многие комментаторы согласились, что с такими поездками у них связаны счастливые воспоминания молодости. «Кайф какой был. Все делились едой. Песни пели с песенника всем автобусом», «Классное было время!» — написали фолловеры. Некоторые вспомнили, что во время поездок «на картошку» нередко происходили коллективные пьянки. «Наутро проснулся — ничего не помнишь», — с юмором отметил один из пользователей.

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