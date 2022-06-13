Процесс захоронения человека много говорит о культурных особенностях народа. В разных странах прощальная церемония проходит по-разному. Как хоронят людей в Германии, сколько стоят похороны и кто за них платит, рассказываем в материале "Рамблера".
60% немцев предпочитают кремацию с захоронением урны. 30-40% хотят быть похороненными в гробу. 5-10% хотели бы, чтобы урну с их прахом предали воде по морскому обычаю, а 14% граждан Германии завещают похоронить себя в лесу.
Одна из причин, почему немцы предпочитают кремацию, - это дешевле. Стоимость традиционных похорон в Германии - 8000-20000 евро (примерно 480 000 -1 200 000 рублей). В эту сумму входят: покупка места на кладбище, гроб, поминальная служба, услуги похоронного бюро, украшение могилы и в некоторых случая услуги садовника. Чтобы пригласить на отпевание католического священника, нужно при жизни платить церковный налог.
В Германии существует четыре типа могил:
Существуют также социальные похороны - Sozialbestattung. Родственники умершего, не имеющие возможности похоронить покойного, могут обратиться в службу социального обеспечения для получения субсидии. При этом, если у семьи есть деньги, но она не хочет хоронить за свой счет, наследникам предусмотрен штраф до 10 000 евро.
Есть также и необычные виды похорон. Например, в море. Для этого в Северном и Балтийском морях есть специально отведенные места. Корабль выходит в открытое море, проходит торжественная церемония с речью родственников или капитана корабля, а затем урну, выполненную из водорастворимого материала, опускают на дно. Семья получает выписку с координатами захоронения. Однако провести такую процедуру можно, только если умерший еще при жизни изъявил свое желание в письменной форме.
Еще в Германии более 60 погребальных лесов. Там людей хоронят в биоразлагаемых урнах под деревьями. В таких лесах запрещено устанавливать надгробия.