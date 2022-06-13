Процесс захоронения человека много говорит о культурных особенностях народа. В разных странах прощальная церемония проходит по-разному. Как хоронят людей в Германии, сколько стоят похороны и кто за них платит, рассказываем в материале "Рамблера".

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60% немцев предпочитают кремацию с захоронением урны. 30-40% хотят быть похороненными в гробу. 5-10% хотели бы, чтобы урну с их прахом предали воде по морскому обычаю, а 14% граждан Германии завещают похоронить себя в лесу.

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Одна из причин, почему немцы предпочитают кремацию, - это дешевле. Стоимость традиционных похорон в Германии - 8000-20000 евро (примерно 480 000 -1 200 000 рублей). В эту сумму входят: покупка места на кладбище, гроб, поминальная служба, услуги похоронного бюро, украшение могилы и в некоторых случая услуги садовника. Чтобы пригласить на отпевание католического священника, нужно при жизни платить церковный налог.

В Германии существует четыре типа могил:

Wahlgrab. Это могила, которую человек самостоятельно выбирает и за деньги резервирует еще при жизни. В этом случае можно продлить право пользования местом на кладбище. Но такая услуга считается самой дорогой. Reihengrab. Это одиночная могила, которая определяется администрацией кладбища перед погребением. При этом место оплачивается семьей только на определенный срок. После его окончания его продают другому человеку. Wiesengrab. Это луговая могила. После похорон сверху могилу засеивают травой. За такими местами ухаживает кладбище за отдельную плату. Anonymes Grab. Есть еще анонимная могила без идентификации. Это самый дешевый вариант - около 3000 евро.

Существуют также социальные похороны - Sozialbestattung. Родственники умершего, не имеющие возможности похоронить покойного, могут обратиться в службу социального обеспечения для получения субсидии. При этом, если у семьи есть деньги, но она не хочет хоронить за свой счет, наследникам предусмотрен штраф до 10 000 евро.

Есть также и необычные виды похорон. Например, в море. Для этого в Северном и Балтийском морях есть специально отведенные места. Корабль выходит в открытое море, проходит торжественная церемония с речью родственников или капитана корабля, а затем урну, выполненную из водорастворимого материала, опускают на дно. Семья получает выписку с координатами захоронения. Однако провести такую процедуру можно, только если умерший еще при жизни изъявил свое желание в письменной форме.