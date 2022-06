Ученые обнаружили, что усы тюленей являются секретным оружием

Глубокий океан – темное место, но глубоководные тюлени могут легко найти свою добычу в этой темноте. Многонациональная группа ученых провела полевые исследования, чтобы лучше понять, как тюлени используют свои усы для поиска добычи. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.