Ученые обнаружили, что усы тюленей являются секретным оружием

Глубокий океан – темное место, но глубоководные тюлени могут легко найти свою добычу в этой темноте. Многонациональная группа ученых провела полевые исследования, чтобы лучше понять, как тюлени используют свои усы для поиска добычи. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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В глубоких водах океана, куда не проникает солнечный свет, свет дает биолюминесценция, которую некоторые существа несут в своем теле. Но этот биолюминесцентный свет очень ограничен. Зубатые киты способны охотиться в этих темных водах, используя активную биолюминесценцию, или эхолокацию, для поиска своей добычи. Глубоководные тюлени также охотятся в этих водах. Однако у них нет активного сонара, который необходим китам для охоты.

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Команда предположила, что тюлени полагаются на свои высокоразвитые усы, чтобы найти добычу.

В отличие от людей, у большинства млекопитающих есть вибриссы, или подвижные лицевые усы. Слово “вибриссы” происходит от латинского слова “vibrio”, что означает “вибрировать”. Используемое для описания усов тюленей, оно подчеркивает прием вибрационной информации. До сих пор специалисты не понимали естественного движения и функции лицевых усов млекопитающих из-за проблем, связанных с наблюдением за движением усов в естественной среде обитания млекопитающих.

Предыдущие исследования проводились в экспериментальных условиях с изолированными усами, искусственными моделями или животными в неволе. Команда хотела выяснить, как тюлени используют свои усы в естественной среде глубокого океана. Исследователи поместили небольшие видеорегистраторы на свободно передвигающихся самок северных морских слонов, выбрав морских слонов из-за их высокочувствительных усов. У этих тюленей больше всего нервных волокон на каждый ус среди всех млекопитающих.

Также были помещены видеорегистраторы на щеку каждого тюленя, чтобы наблюдать, как животные двигают и используют свои усы перед ртом.

Видеорегистратор был оснащен светодиодной вспышкой красного/инфракрасного света. Этот свет не был виден тюленям, но он позволил специалистам неинвазивно наблюдать за тем, как тюлени используют свои усы при приближении к добыче.

Камеры показали, что тюлени хватают движущуюся добычу, ощущая движение воды. Вытягивая усы вперед перед пастью, тюлени совершали ритмичные движения усами – растягивая и втягивая их – в поисках гидродинамических сигналов, подобно тому, как сухопутные млекопитающие исследуют окружающую среду.

Команда приняла во внимание возможность того, что свет, излучаемый биолюминесценцией некоторых видов добычи, может помочь тюленям в поисках пищи. Но их результаты показывают, что, несмотря на важность биолюминесценции, чувствительные усы тюленей являются основным методом, с помощью которого млекопитающие находят свою добычу.

Усики тюленей позволяют им искать, преследовать и ловить добычу.