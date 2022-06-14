Британские ученые поставили диагнозы героям Шекспира

Эксперты из Великобритании провели анализ полного собрания сочинений Шекспира и оценили, насколько достоверны описанные там события с научной точки зрения. Главной темой исследования стала смерть героев пьес, сообщает Cheltenham Science Festival.

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Известно, что Шекспир описал гибель более 70 своих персонажей – «кровавые» повороты сюжета привлекали внимание публики и помогали произведениям оставаться популярными. Некоторые эпизоды действительно могли произойти в реальной жизни, отметила главный автор научной работы доктор Кэтрин Харкап.

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Так, мать Ромео, вероятно, скончалась от «синдрома разбитого сердца». Это состояние связано с сильными стрессовыми событиями (напомним, в пьесе она узнает об изгнании сына). Современные медики установили, что стрессы способны быстро ослабить сердечную мышцу, что опасно летальным исходом.

Достоверной выглядит и смерть принца Мамиллиуса из «Зимней сказки». По мнению эксперта, он мог страдать от генетического заболевания, поражающего сердце. При таком диагнозе внезапный шок может вызвать непоправимые последствия.

Но другие герои Шекспира, по словам доктора Харкап, должны были остаться в живых. Так, отец Гамлета не мог умереть от яда, попавшего ему в ухо. Отравляющие вещества не прошли бы «преграду» из ушной серы и хрящей и не попали бы в организм.

Эксперт также оценила эпизод из «Ромео и Джульетты», где главная героиня притворяется мертвой. Согласно описанию, она не подавала признаков жизни в течение сорока двух часов, то есть почти двух суток.

В реальности такой эффект способен произвести яд рыбы фугу – он приостанавливает пульс и дыхание. Не исключено, что Шекспир слышал о нем от моряков или торговцев. Но автор научной работы сочла недостоверным, что Джульетта легко очнулась после такого долгого оцепенения.

«Если вы не дышите в течение 42 часов, я полагаю, что возникнут некоторые побочные эффекты»,

– подчеркнула Кэтрин Харкап.

Кроме того, в исследовании проанализировали описание смерти Клеопатры. Напомним, в шекспировской пьесе она почти мгновенно погибла от укуса змеи.

Змеиный яд действительно может привести к смерти от остановки дыхания. Но для этого потребуется больше времени, чем указано в тексте. Кроме того, египетская кобра, которую повелела принести Клеопатра, достигает почти полутора метров в длину, поэтому ее вряд ли могли спрятать в корзине с инжиром.

«Шекспир очень наблюдателен, но не обязательно понимает научную сторону происходящего»,