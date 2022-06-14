Почему незамужних хоронят в свадебном платье

Если умирает незамужняя девушка, ее с древних времен принято хоронить в белом свадебном платье. Откуда взялась эта традиция и зачем она нужна, рассказываем в материале "Рамблера".

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В старину люди считали, что если девушка или молодой человек до смерти не успели вступить в брак, их души не успокоятся и будут скитаться между миром живых и мертвых, нанося вред живым. Чтобы этого не случилось, проводили ритуал, который назывался "мертвой свадьбой".

Покойному имитировали церемонию бракосочетания на похоронах. Девушку одевали в свадебной платье и сапоги, волосы "невесты" распускали и украшали венком вместо современной фаты. Рядом с умершей вставал молодой человек, исполнявший роль жениха. Для него тоже готовился венок, который потом при опускании гроба в землю бросали сверху. Вместо траурной музыки, как правило, играла веселая. Люди водили хороводы и ели каравай. Сейчас от древней традиции остался только свадебный наряд.