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1 час назад

Почему незамужних девушек хоронят в свадебном платье

Мира Маркина

Если умирает незамужняя девушка, ее с древних времен принято хоронить в белом свадебном платье. Откуда взялась эта традиция и зачем она нужна, рассказываем в материале "Рамблера".

Почему незамужних хоронят в свадебном платье
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

В старину люди считали, что если девушка или молодой человек до смерти не успели вступить в брак, их души не успокоятся и будут скитаться между миром живых и мертвых, нанося вред живым. Чтобы этого не случилось, проводили ритуал, который назывался "мертвой свадьбой".

Покойному имитировали церемонию бракосочетания на похоронах. Девушку одевали в свадебной платье и сапоги, волосы "невесты" распускали и украшали венком вместо современной фаты. Рядом с умершей вставал молодой человек, исполнявший роль жениха. Для него тоже готовился венок, который потом при опускании гроба в землю бросали сверху. Вместо траурной музыки, как правило, играла веселая. Люди водили хороводы и ели каравай. Сейчас от древней традиции остался только свадебный наряд.

Есть еще объяснения, почему незамужних хоронят в свадебном платье. Во-первых, белый цвет символизирует непорочность и чистоту. А во-вторых, подвенечный наряд использовали, чтобы воплотить несбывшуюся мечту о замужестве покойной девушки. Еще так делали, чтобы души возлюбленных, не успевших вступить в брак до смерти одного из них, могли воссоединиться на небесах.

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