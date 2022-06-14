Самые каверзные вопросы в ЕГЭ по биологии

Один из самых непростых предметов для сдачи ЕГЭ — биология. В 2022 году школьники сдают экзамен 14 июня. О том, что представляет из себя экзамен, и о самых каверзных вопросах в ЕГЭ по биологии читайте в материале "Рамблера".

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Единый государственный экзамен по биологии теперь включает 28 вопросов об организме человека, клетках, эволюции, животных и экосистемах.

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Все задания разделяется на два блока. Первые 12 вопросов содержат задачи базового уровня. Тут учеников попросят решить задачи на множественный выбор и соответствие, установить верную последовательность явлений или событий.

Во втором блоке выпускникам потребуются выполнить задания более сложного уровня, дав развернутый ответ из нескольких предложений. В таких заданиях могут встречаться таблицы, схемы и иллюстрации, которые надо будет дополнить или проанализировать.

Последние семь заданий считаются самыми сложными. Ученики должны будут дать подробное описание всех шагов и процессов. Такие задания принесут больше баллов, чем базовые, поэтому им стоит уделить еще большее внимание.

Каверзные вопросы в ЕГЭ по биологии с ответами:

Споры у растений образуются МЕЙОЗОМ, а гаметы — МИТОЗОМ.

Печень у человека НЕ образует ни ферментов, ни гормонов! и является железой ВНЕШНЕЙ секреции.

Евстахиева (слуховая) труба относится к СРЕДНЕМУ уху, овальное окно — к ВНУТРЕННЕМУ уху.

Появление перьев у птиц, наружного скелета и членистых конечностей у членистоногих, стрекательных клеток у кишечнополостных — это АРОМОРФОЗЫ.

У бактерий, простейших, коловраток — анабиоз, у земноводных, пресмыкающихся — оцепенение, у млекопитающих — спячка.

У рыб в сердце венозная кровь, а у земноводных и пресмыкающихся — смешанная. У теплокровных — полное разделение крови; в правой половине сердца у них венозная кровь, в левой половине сердца — артериальная.

У мхов и водорослей в цикле развития доминирует ГАМЕТОФИТ, у папоротников, голосеменных и цветковых растений — СПОРОФИТ!

Благодаря каким особенностям строения молекулы воды она выполняет свои функции в организме? (Полярность делает ее хорошим растворителем, а водородные связи обеспечивают ее теплопроводность и плотность)

У шимпанзе в соматических клетках 48 хромосом. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в клетках перед началом мейоза, в анафазе мейоза I и в профазе мейоза II (Перед началом мейоза происходит удвоение генетического материала, хромосомный набор в это время и в анафазе мейоза I 2n4c, то есть 48 хромосом и 96 молекул ДНК. В профазе мейоза II образуются две гаплоидные клетки с набором n2c, то есть 24 хромосомы и 48 молекул ДНК).