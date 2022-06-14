Ушедшая из дома четыре года назад кошка вернулась к хозяйке

Жительница штата Нью-Гэмпшир, США, нашла кошку через четыре года после того, как она ушла из дома и не вернулась назад. О том, как питомица и хозяйка все же воссоединились, рассказало UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Одна из жительниц штата связалась с Лигой спасения животных Салема и сообщила, что хочет переехать и покинуть штат, однако беспокоится о благополучии бездомной кошки, которую годами кормила на своем крыльце. Полосатая серая кошка по кличке Джиджи каждую ночь приходила к дому американки. Женщина поймала животное и отнесла волонтерам, которые осмотрели его, обнаружили, что у него есть чип, после чего связались с компанией по производству микрочипов.

Там выяснилось, что Джиджи 11 лет, и она принадлежит женщине из города Хейверхилл, который находится в 177 километрах от Салема. Хозяйке пытались позвонить, но ее телефон оказался отключен. Тогда Лига спасения животных выяснила, что кошку взяли из приюта MSPCA Nevins Farm в Метуене, всего в пару километрах от Салема.