Археологи в Израиле откопали "проклятую" гробницу

Археологи в Израиле нашли гробницу, на входе в которую написано предупреждение о проклятии для тех, кто попытается ее открыть, пишет Jagran Josh.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Гробница возрастом около 1800 лет находится в некрополе Бейт-Шеарим, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На входе в склеп красными буквами написано предупреждение для людей.

"Яков га'Шер клянется проклясть любого, кто вскроет эту могилу, чтобы никто не открыл ее",

- написано в древнем послании.

Ученые пришли к выводу, что человек, который похоронен в гробнице, скорее всего, был иудеем, а сама надпись относится к ранневизантийскому или позднеримскому периоду.

Ади Эрлих, археолог из Хайфского университета, считает, что сообщение несет в себе устрашающий характер, потому что родственники умершего, видимо, боялись, что гробницу могут разграбить.

"В то время гробницы вскрывались довольно часто",

- добавил специалист.