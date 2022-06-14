Археологи в Израиле откопали "проклятую" гробницу

Археологи в Израиле нашли гробницу, на входе в которую написано предупреждение о проклятии для тех, кто попытается ее открыть, пишет Jagran Josh.
Гробница возрастом около 1800 лет находится в некрополе Бейт-Шеарим, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На входе в склеп красными буквами написано предупреждение для людей.
"Яков га'Шер клянется проклясть любого, кто вскроет эту могилу, чтобы никто не открыл ее",
- написано в древнем послании.
Ученые пришли к выводу, что человек, который похоронен в гробнице, скорее всего, был иудеем, а сама надпись относится к ранневизантийскому или позднеримскому периоду.
Ади Эрлих, археолог из Хайфского университета, считает, что сообщение несет в себе устрашающий характер, потому что родственники умершего, видимо, боялись, что гробницу могут разграбить.
"В то время гробницы вскрывались довольно часто",
- добавил специалист.
Тем не менее на данный момент археологи приостановили раскопки, чтобы сохранить гробницу в безопасности.