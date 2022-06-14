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10 минут назад

Археологи в Израиле откопали "проклятую" гробницу

Газета.Ru

Археологи в Израиле нашли гробницу, на входе в которую написано предупреждение о проклятии для тех, кто попытается ее открыть, пишет Jagran Josh.

Археологи в Израиле откопали "проклятую" гробницу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гробница возрастом около 1800 лет находится в некрополе Бейт-Шеарим, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На входе в склеп красными буквами написано предупреждение для людей.

"Яков га'Шер клянется проклясть любого, кто вскроет эту могилу, чтобы никто не открыл ее",

- написано в древнем послании.

Ученые пришли к выводу, что человек, который похоронен в гробнице, скорее всего, был иудеем, а сама надпись относится к ранневизантийскому или позднеримскому периоду.

Ади Эрлих, археолог из Хайфского университета, считает, что сообщение несет в себе устрашающий характер, потому что родственники умершего, видимо, боялись, что гробницу могут разграбить.

"В то время гробницы вскрывались довольно часто",

- добавил специалист.

Тем не менее на данный момент археологи приостановили раскопки, чтобы сохранить гробницу в безопасности.

Истории,ЮНЕСКО,
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