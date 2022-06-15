Как создавалась композиция «Синий платочек»

Вальсовая песня «Синий Платочек» написана польским композитором Ежи Петербурским. Впервые была исполнена в ходе предвоенных гастролей в СССР популярного польского эстрадного коллектива «Голубой джаз».

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Весной 1940 года они гастролировали в Москве. На одном из концертов побывал поэт и драматург Яков Галицкий. Среди прозвучавших на концерте песен одна понравилась ему особенно. Он тут же написал текст к понравившейся мелодии. Слова про девичий синий платочек наполнили ее новым смыслом, как бы вдохнули жизнь.

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После концерта поэт познакомился с композитором, показал ему набросок своих стихов, и через несколько дней состоялась премьера. «Синий платочек» в сопровождении «Голубого джаза» исполнил солист джаз-оркестра Станислав Ляндау.

В военное время песня претерпела определенное преображение. Призывая советский народ дать отпор иностранным захватчикам, правительство СССР всячески поощряло продвижение мощных патриотических произведений с образами военных героев, маршевым темпом и выражением праведного гнева в адрес врага. «Синий платочек» не относился к такого рода песням, но стал одним из тех творений, что попали на фронт вместе с первыми же добровольцами и ополченцами Красной армии. Как и многие другие лирические произведения, эта композиция не призывала к бою, но напоминала солдатам о мирных временах, свободе и спокойствии, за которые им приходилось бороться.

Позже исполнительницей данной песни стала молодая певица Клавдия Шульженко, которая давала концерты на фронте. Зимой 1942-го судьба свела ее с лейтенантом Михаилом Максимовым, который, по одной из версий, предложил ей авторский вариант текста на полюбившуюся солдатам композицию. Изменения коснулись только концовки песни. В ней была отражена патриотическая тематика и борьба советского народа с фашизмом. Согласно другой версии, Шульженко сама попросила лейтенанта изменить текст в соответствии с ее желанием сделать песню более «боевой».

В песне рассказывается о трогательных переживаниях пулеметчика, который ушел на фронт воевать за своих родных, свою семью и любимую девушку. Он помнит о том синем платочке, которым любимая помахала ему на прощание, когда он выглядывал из окна поезда. Именно за этот платок, как символ надежды о возможности возвратится домой живым и невредимым, пулеметчик стреляет. А еще он мечтает обнять свою возлюбленную и почувствовать, что их любовь так же сильна, как и прежде.

Ее образ постоянно провожает на бой и хранит его жизнь. Солдат до мелочей помнит тот прощальный вечер, когда платок упал с плеч, когда девушка провожала его на фронт. Она клялась, что сбережет этот платок до возвращения своего любимого. Читая ее письма, он как будто наяву слышал ее звонкий голос, и между строк ему виднелся тот самый платочек.