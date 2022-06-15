Почему тощих женщин чаще подозревали в связи с нечистой силой

Воистину 13 - несчастливое число. Уж точно для уроженки Цюриха Анны Гельди, которой 13 июня 1782 года отрубили голову. Повремени власти Швейцарии еще немного, и горничной, которую уличили в колдовстве, удалось бы избежать ужасного наказания. После громкого процесса позорную статью, разрешавшую истребление ведьм, отменили. Около 240 лет назад Анна стала последней жертвой в Европе, которую казнили как пособницу дьявола.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Дочь бедняка Анна Гельди с юных лет работала в услужении. Вступив в связь с сыном хозяина, который был вдвое ее моложе, родила ребеночка. Младенец умер. В прежние века такое часто бывало, но здесь заподозрили злой умысел, и Анну приговорили к позорному столбу. Женщина успела скрыться. Смогла устроиться на работу в другом городе. Однажды восьмилетнюю дочь ее новых господ вырвало. Оказалось, кто-то подмешивал ей в молоко и хлеб обломки иголок. Решили: это Анна. Любопытно, что отцом пострадавшего ребенка и соответственно работодателем Гельди был судья по фамилии Чуди, он же вел расследование. Представить горничную отравительницей ему было выгодно, дабы скрыть их роман. В сообщники Анне записали зятя Чуди, который мог быть заинтересован в смерти ребенка по корыстным мотивам. Но тот повесился в тюремной камере, не успев дать показания.

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Горничная же под пытками признала все злодеяния. Сказала, что дьявол являлся ей в обличье черного пса. Чем подписала себе смертный приговор. Когда все было кончено, разразился скандал: дескать, швейцарцы применяют средневековые методы. Те пытались сохранить лицо: Анну обвинили в отравлении, а не в колдовстве. Но по закону страны, если жертва не умерла, смертная казнь к преступнику не применялась. Дабы пресечь новые вопросы, протоколы суда были уничтожены. В 2008-м женщину полностью оправдали. А в Гларусе, где расправились с Гельди, открыли музей ее имени.

Колдовское озеро

В добропорядочной Швейцарии в XV-XVIII веках по обвинению в колдовстве казнили в десять раз больше, чем во Франции, и вдвое больше, чем в Германии (пропорционально численности населения). В стране прошло около 5 тыс. судебных процессов по делу о нечистой силе. В 3,5 тыс. случаев был вынесен смертный приговор. Местом расправы нередко становился воспетый Байроном Шильонский замок у кромки Женевского озера.

Другие страны тоже внесли свой вклад в истребление «сатанинского отродья». Больше всего народу изничтожили в годы неурожаев и эпидемий.

Европейские ценности

Вопреки официальному объявлению о прекращении охоты на ведьм в 1782 году, в польском Сопоте в 1836-м утопили, испытывая на колдовство, вдову рыбака. Случилось это в период восстаний за «свободу» от России, которая мешала полякам «жить по-европейски». В Испании годом позже сожгли свою ведьмочку. На площади, как полагается.

За период активного преследования «колдунов» в Европе было уничтожено около 50 тыс. человек. И это не в дремучее Средневековье, а в Новое время и эпоху Просвещения. Россия была куда гуманнее «цивилизованной» Европы. Отсутствие инквизиции в родном Отечестве историки объясняют прежде всего хорошим отношением наших священников к женщинам. Не все из них давали обет безбрачия, и это действовало оздоравливающе. К тому же российские монахи занимались физическим трудом и были более праведными, чем их католические братья. И без масштабной ереси обошлось, поэтому для ее подавления не требовалась такая машина, как инквизиция. Кстати, есть версия, что хваленая европейская дисциплинированность родом как раз из того времени: после нескольких столетий жестких преследований найдется немного желающих жить не по правилам.

Судьи погорячились

В демонстрации невежества Новый Свет не отставал от заокеанских мракобесов. В США печальную память оставил о себе салемский процесс. С февраля 1692 года по май 1693-го в Салеме - пригороде Бостона - арестовали 200 человек. 19 из них повесили. Все началось после того, как две девочки 9 и 11 лет забились в падучей. Местный доктор решил: кто-то наслал на них проклятие. Всех подозрительных задерживали. Вместе с одной из женщин осудили ее четырехлетнюю дочь - девочка очень хотела к маме, которая уже находилась в тюрьме, и сказала, что она тоже ведьма. Под каток правосудия попали и мужчины. Одного завалили камнями, стремясь выдавить показания. Но он, понимая, что обречен, лишь просил добавить булыжников, дабы ускорить смерть.

Другая обвиняемая, Сара Гуд, возможно, и обладала даром пророчества. Ее последние слова были обращены к священнику, участвующему в расправе: «Ты - лжец. Я не большая ведьма, чем ты - колдун. Отбери у меня жизнь - и Господь напоит тебя кровью». Через 25 лет служитель умер от кровоизлияния в мозг, захлебнувшись собственной кровью.

В 1697 году судьи признали, что промахнулись. В 1957-м Содружество Массачусетса окончательно постановило отменить приговоры всем осужденным. Поведение девочек объяснили отравлением ядовитым веществом, которое вызвало интоксикационный психоз. Либо они страдали особой формой энцефалита. Не исключали также, что дети просто сговорились.

Дикие страсти

В конце XV века в Германии вышел трактат «Молот ведьм». Его автор - монах доминиканского ордена, инквизитор Генрих Крамер (Инститор) - уверял: женщины подвержены козням дьявола из-за недостатка веры. Не в силах обуздать сладострастные желания, они готовы отдаться самому черту. За что и заслуживают наказания. В общем, выместил на бедных средневековых девчонках свои комплексы.

Со «слугами дьявола» расправлялись разными способами:

подвешивали на крюке;

растягивали на дыбе;

пытали водой, непрерывно заливая область носа и рта лежащего на спине человека;

сажали на «стул ведьмы» - усеянное шипами сиденье, с которого человек, прикованный наручниками, не мог встать несколько дней. Иногда сиденье подогревали;

закрывали в «железной деве» - саркофаге, проткнутом со всех сторон 20-сантиметровыми шипами;

надевали «испанский сапог» - металлические пластины сжимали ногу, ломая и дробя кости. Иногда в «сапог» заливали кипяток или вкручивали сверло в кость;

прижигали раскаленным железом;

отрубали головы;

жгли на костре.

Метки дьявола

Из-за охоты на ведьм в Старом Свете почти не осталось красивых девиц: такие первыми попадали под подозрение. Так что прекратить позорную практику европейцам пришлось еще и ради сохранения генофонда.

Кроме внешней привлекательности, были и другие признаки, по которым верные псы инквизиции определяли жертву:

Малый вес - считалось, что только дамы до 48 кг способны летать на метле. В качестве гирь на весах использовали томики Библии.

Необычный цветотип: очень белая кожа, темные волосы, черные глаза или ярко-рыжие с ярко-зелеными глазами.

Гетерохромия - глаза разного цвета.

Наросты, родинки, родимые пятна, укусы или иные дефекты кожи.

Третий сосок - к нему якобы присасывалась собака, кошка или змея, чтобы пить ведьмину кровь.

Крестообразный знак на ладони между линией сердца и линией головы.

Нечувствительные места на теле - выявляли с помощью иглы. Обвинители часто использовали штуковину с убирающейся колющей частью. Жертва и правда не испытывала боли, что давало повод обвинить ее во всех грехах.

Причудливо сплетенные волосы.

Лицо дьявола на ягодицах - в пятую точку нечестивые целовали друг друга, слетаясь на шабаши.

Нетонущее тело - дабы убедиться в этом, обвиняемую связывали и бросали в водоем.

Страсть к красным платьям (такое было у Бриджет Бишоп - одной из салемских «ведьм»).

Отравили реку

Уголовное преследование за колдовство сохраняется в Саудовской Аравии. В 2011-м была обезглавлена ворожея Амина Бин Абдулхалим Нассар. Незадолго до этого приговорили к казни телеведущего, который давал зрителям советы о жизни и учил составлять судьбоносные прогнозы.

В Таджикистане с 2008 года действовала административная ответственность за магические обряды. В 2015-м ввели уголовное наказание: лишение свободы до семи лет.

Деятельность ведьм легализована в Румынии, они даже платят налоги. Правда, не рады этому, за что наложили на правительство проклятие: устроили шабаш на берегу Дуная и вылили в реку отвар из ядовитой мандрагоры.

Пострадала за бледность

В 2015-м в Италии нашли могилу девочки лет 14-15, которую похоронили как ведьму: тело было сожжено, а останки завалены камнями. Несчастная явно страдала анемией, и, вероятно, бледный вид сочли доказательством одержимости бесами.

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