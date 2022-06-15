На Луне нашли собственный источник воды

Ученые из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук впервые доказали наличие собственного источника воды на Луне. Ранее следы присутствия воды были обнаружены в образцах лунного грунта, собранного аппаратом «Чанъэ-5», сообщает Nature Communication.

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Пробы грунта были взяты на территории Океана бурь – крупнейшей лунной равнины, расположенной в западной части видимой стороны спутника. Наличие воды подтвердил и бортовой спектральный анализ, и исследования в лаборатории. Но ученые не могли достоверно назвать источник воды – возможно, она поступила на лунную поверхность откуда-то извне.

Новая научная работа подтвердила, что вода появилась из недр самого спутника. Спускаемый аппарат «Чанъэ-5» выявил в среднем 30 частей гидроксила на миллион в горных породах и почве Луны. Эти молекулы, состоящие из одного атома водорода и одного атома кислорода, являются основным компонентом воды. Они также представляют собой наиболее распространенный результат химической реакции молекул воды с другими веществами.

Образцы были собраны в самое жаркое время лунного дня, когда температура достигала 90 градусов Цельсия. Ученые полагали, что поверхность будет совершенно сухой. В тот период также отмечалось ослабление солнечных ветров, которые могли принести воду на лунную поверхность.

Молекулы гидроксила содержались, в основном, в апатите, кристаллическом и богатом фосфатами минерале, который естественным образом зарождается на Луне и на Земле. Выявив следы воды, исследователи пришли к выводу, что она не могла поступить из какого-либо внешнего источника.

«Этот избыток гидроксила является местным, демонстрируя присутствие внутренней воды лунного происхождения в лунных образцах «Чанъэ-5», и эта вода сыграла важную роль в формировании и кристаллизации поздней лунной базальтовой магмы»,