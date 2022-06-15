Странная звезда породила самую скоротечную новую

Американские исследователи изучили вспышку самой скоротечной новой из всех, когда-либо наблюдаемых. Объект, обозначаемый как V1674 и находящийся в созвездии Геркулеса, 12 июня 2021 года вспыхнул настолько ярко, что в идеальных условиях был доступен для наблюдений невооруженным глазом, но всего через день снова стал слабой звездой, притом что обычно яркая новая не гаснет в течение пары недель или дольше. Статья об этом публикуется в журнале Research Notes of the American Astronomical Society, пресс-релиз доступен на сайте Университета штата Аризона.

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Новые представляют собой тесные двойные системы, состоящие из выгоревшей звезды — белого карлика — и звезды-донора, отдающей свое вещество из внешних слоев своему соседу. Оно перетекает на белый карлик за счет разбухания внешних слоев звезды-компаньона, в ходе звездной эволюции становящейся красным гигантом, ее внешние слои попадают в полость Роша компактного белого карлика, где его гравитация преобладает над гравитацией соседней звезды, затем перетекающее разогретое вещество — в основном водород — скапливается на белом карлике, а при достижении критической массы следует термоядерный взрыв.

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"Данное событие длилось всего около одного дня, притом что предыдущей самой скоротечной новой была та, что мы изучали еще в 1991 году, — V838 Геркулеса, которая гасла примерно два или три дня",

— говорит руководитель группы, профессор Самнер Старрфилд, астрофизик из Университета штата Аризона.

Первым новую V1674 обнаружил астроном-любитель из Японии Сэйдзи Уэда. Впрочем, не только скоротечность V1674 Геркулеса оказалась необычной, но и ее пульсации, подобные звону реверберирующего колокола. Каждую 501 секунду наблюдатели регистрируют колебания в видимом диапазоне и в рентгеновских лучах. Спустя год после взрыва бывшая новая все еще демонстрирует эти колебания, и, кажется, они не собираются прекращаться.