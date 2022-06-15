О чем все говорят: что такое Болонский процесс?

В этом году Россия объявила об отказе от Болонской процесса — серии мероприятий, созданной для обеспечения единого стандарта высшего образования в ряде стран. Российская Федерация была участницей Болонского процесса почти 20 лет, и на протяжении всего этого времени в академической среде шли споры об эффективности этого подхода. Разбираемся, в чем он заключается и как российское образование существовало до Болонского процесса.
Для этого была создана система, которую также назвали Болонской: модель образования, которая обеспечивает студентам мобильность и гибкость выбора в формировании своего образовательного маршрута. Этому способствовало взаимное признание дипломов странами-участницами: в таком случае студенты могли переводиться между высшими учебными заведениями без потери лет учебы, также студент, отучившийся в Германии в бакалавриате, может без проблем поступить в магистратуру во Франции или Испании. Не менее важен тот факт, что взаимное признание дипломов обеспечивает выпускникам более широкие возможности трудоустройства. Так, например, выпускник с дипломом психолога вуза в Чехии может вести практику во Франции или Италии.
Важный элемент Болонской системы — это двухступенчатая модель образования, состоящая из бакалавриата и магистратуры. В России бакалавриат составляет 4 года, а магистратура — 2, в других странах — участницах Болонского процесса это время может составлять 3 и 1 год соответственно. Такое разделение создано для обеспечения студентов гибкостью выбора: внутри программ они могут набирать предметы самостоятельно (если это позволяет образовательная модель), а также могут кардинально изменить свой образовательный путь после бакалавриата, поступив в непрофильную магистратуру.
Также для повышения мобильности студентов и преподавателей были разработаны программы Erasmus Mundus и Erasmus+. Эти программы мобильности позволяют студентам учиться в разных вузах в рамках одного направления, быстро адаптироваться к образовательному процессу в другой стране, таким образом не прерывая своего движения по образовательной траектории.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Для того чтобы соответствовать стандартам образовательных процессов, пришлось внести ряд изменений, которые так и не прижились после образовательной модели Советского Союза.
До двухступенчатой модели в России существовала квалификация специалистов, которая сохранилась до сих пор. В рамках этой квалификации студент в течение пяти лет получал фундаментальное профильное образование, которое позволяло сразу после выпуска начинать работать и оттачивать свои знания на практике.
Необходимость дробления этой системы на бакалавриат и магистратуру была воспринята многими в штыки: в случае с одними программами базовую теоретическую часть вынесли в бакалавриат, а специализированную информацию — в магистратуру, а в случае с другими специалитет просто ужимали до пяти лет.
Еще одним инструментом Болонской системы стало тестирование абитуриентов (в России воплотившееся в системе ЕГЭ), по результатам которого происходит зачисление в вузы. С одной стороны, эта система повышает мобильность абитуриентов из различных регионов страны, а также повышает возможности абитуриентов из менее обеспеченных семей. Но с другой стороны, подготовка к ЕГЭ стала такой фундаментальной, что зубрежка под формат теста вытеснила метапредметный подход и развитие кругозора.
На фоне более фундаментальной системы специалитетов Болонская система выглядела недостаточно эффективной. Если после специалитета работодатели получали готового профессионала, то в отношении выпускников бакалавриата складывалось предубеждение, что диплом о завершении первой ступени высшего образования сообщает только о неполном высшем образовании. То есть сообщает о продолжении обучения.
Этот сложный период адаптации, не закончившийся даже спустя 20 лет, поспособствовал готовности отказаться от Болонской системы.
Каким будет будущее образовательной системы без Болонской системы, предсказать пока трудно. Одни эксперты ожидают возвращения системы специалитетов, у которой есть свои плюсы и минусы. Не менее вероятна и разработка новой образовательной модели. Пример такой модели сегодня реализуется в ТюмГУ.