О чем все говорят: что такое Болонский процесс?

В этом году Россия объявила об отказе от Болонской процесса — серии мероприятий, созданной для обеспечения единого стандарта высшего образования в ряде стран. Российская Федерация была участницей Болонского процесса почти 20 лет, и на протяжении всего этого времени в академической среде шли споры об эффективности этого подхода. Разбираемся, в чем он заключается и как российское образование существовало до Болонского процесса.

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Основные идеи и цели Болонского процесса

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повышение качества высшего профессионального образования;

увеличение доступности высшего образования;

повышение мобильности студентов и преподавателей. Болонским процессом изначально называлась серия регулярных встреч на уровне Министерств образования ряда стран, направленная на разработку единой системы высшего образования. Главной целью всех проводимых изменений в образовательной политике стран-участниц было (и остается):

Для этого была создана система, которую также назвали Болонской: модель образования, которая обеспечивает студентам мобильность и гибкость выбора в формировании своего образовательного маршрута. Этому способствовало взаимное признание дипломов странами-участницами: в таком случае студенты могли переводиться между высшими учебными заведениями без потери лет учебы, также студент, отучившийся в Германии в бакалавриате, может без проблем поступить в магистратуру во Франции или Испании. Не менее важен тот факт, что взаимное признание дипломов обеспечивает выпускникам более широкие возможности трудоустройства. Так, например, выпускник с дипломом психолога вуза в Чехии может вести практику во Франции или Италии.

Важный элемент Болонской системы — это двухступенчатая модель образования, состоящая из бакалавриата и магистратуры. В России бакалавриат составляет 4 года, а магистратура — 2, в других странах — участницах Болонского процесса это время может составлять 3 и 1 год соответственно. Такое разделение создано для обеспечения студентов гибкостью выбора: внутри программ они могут набирать предметы самостоятельно (если это позволяет образовательная модель), а также могут кардинально изменить свой образовательный путь после бакалавриата, поступив в непрофильную магистратуру.

Также для повышения мобильности студентов и преподавателей были разработаны программы Erasmus Mundus и Erasmus+. Эти программы мобильности позволяют студентам учиться в разных вузах в рамках одного направления, быстро адаптироваться к образовательному процессу в другой стране, таким образом не прерывая своего движения по образовательной траектории.

Болонский процесс в России

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Для того чтобы соответствовать стандартам образовательных процессов, пришлось внести ряд изменений, которые так и не прижились после образовательной модели Советского Союза.

До двухступенчатой модели в России существовала квалификация специалистов, которая сохранилась до сих пор. В рамках этой квалификации студент в течение пяти лет получал фундаментальное профильное образование, которое позволяло сразу после выпуска начинать работать и оттачивать свои знания на практике.

Необходимость дробления этой системы на бакалавриат и магистратуру была воспринята многими в штыки: в случае с одними программами базовую теоретическую часть вынесли в бакалавриат, а специализированную информацию — в магистратуру, а в случае с другими специалитет просто ужимали до пяти лет.

Еще одним инструментом Болонской системы стало тестирование абитуриентов (в России воплотившееся в системе ЕГЭ), по результатам которого происходит зачисление в вузы. С одной стороны, эта система повышает мобильность абитуриентов из различных регионов страны, а также повышает возможности абитуриентов из менее обеспеченных семей. Но с другой стороны, подготовка к ЕГЭ стала такой фундаментальной, что зубрежка под формат теста вытеснила метапредметный подход и развитие кругозора.

На фоне более фундаментальной системы специалитетов Болонская система выглядела недостаточно эффективной. Если после специалитета работодатели получали готового профессионала, то в отношении выпускников бакалавриата складывалось предубеждение, что диплом о завершении первой ступени высшего образования сообщает только о неполном высшем образовании. То есть сообщает о продолжении обучения.

Этот сложный период адаптации, не закончившийся даже спустя 20 лет, поспособствовал готовности отказаться от Болонской системы.