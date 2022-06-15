Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
36 минут назад

Китайские астрономы обнаружили возможные сигналы внеземной цивилизации

Ferra.ru

Гигантский китайский телескоп Sky Eye, возможно, обнаружил признаки существования инопланетных цивилизаций, согласно сообщению государственного издания Science and Technology Daily, которое затем удалило сообщение и посты об этом открытии.

Астрономы обнаружили возможные сигналы внеземной цивилизации
Фото: FerraFerra

Узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные Sky Eye - крупнейшим в мире радиотелескопом - отличаются от ранее зафиксированных. Команда продолжает их изучение, говорится в сообщении со ссылкой на Чжан Тонцзе, главного научного сотрудника группы по поиску внеземных цивилизаций.

Неясно, почему сообщение было удалено с сайта Science and Technology Daily, официальной газеты министерства науки и техники Китая, хотя новость уже стала популярной в социальной сети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.

В сентябре 2020 года Sky Eye, который расположен в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу и имеет диаметр 500 метров, официально начал поиск внеземной жизни. Команда обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году, и обнаружила еще один подозрительный сигнал в 2022 году на основе данных наблюдения за экзопланетами, написал Чжан в опубликованной (и уже удаленной) статье.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители