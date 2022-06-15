Астрономы обнаружили возможные сигналы внеземной цивилизации

Гигантский китайский телескоп Sky Eye, возможно, обнаружил признаки существования инопланетных цивилизаций, согласно сообщению государственного издания Science and Technology Daily, которое затем удалило сообщение и посты об этом открытии.

Фото: Ferra Ferra

Узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные Sky Eye - крупнейшим в мире радиотелескопом - отличаются от ранее зафиксированных. Команда продолжает их изучение, говорится в сообщении со ссылкой на Чжан Тонцзе, главного научного сотрудника группы по поиску внеземных цивилизаций.

Неясно, почему сообщение было удалено с сайта Science and Technology Daily, официальной газеты министерства науки и техники Китая, хотя новость уже стала популярной в социальной сети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.