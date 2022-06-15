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4 минуты назад

Найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны

Lenta.ruиещё 1

Члены поискового отряда «Терра» нашли массовое захоронение в деревне Дятлово под Выборгом 14 июня. По предварительным данным, тела захоронили в годы Великой Отечественной войны. В связи с находкой следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону, пишет ТАСС.

Найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В настоящее время извлечены костные останки 17 человек, также обнаружены элементы обмундирования, гильзы. По данному факту следственным отделом по городу Выборг проводится доследственная проверка»,

— говорится в сообщении.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола и причины смерти.

Истории,Следственный комитет,
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