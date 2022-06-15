Найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны

Члены поискового отряда «Терра» нашли массовое захоронение в деревне Дятлово под Выборгом 14 июня. По предварительным данным, тела захоронили в годы Великой Отечественной войны. В связи с находкой следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону, пишет ТАСС.