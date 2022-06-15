Обнаружен новый род доисторических хищных медведесобак

Палеонтологи открыли новый вид доисторических хищников. Статья об этом опубликована в PeerJ.

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Бастьен Меннекарт из Музея естественной истории Базеля и его коллеги описали окаменелую нижнюю челюсть хищника, жившего 36-7 млн лет назад. Сама окаменелость была найдена во французских Пиренеях в морских отложениях возрастом около 12 млн лет. Челюсть отличали необычные нижние зубы. Она принадлежала представителю семейства амфиционидов, или медведесобак, но нижний четвертый премоляр у этого животного бы не похож на те, которые обычно встречаются у этого семейства.

Четвертые премоляры играют особую роль для выделения видов и родов амфиционидов, и потому исследователи решили, что обнаружили новый род. Его представителей будут называть тартароционами, в честь Тартаро – одноглазого великана из баскской мифологии. Вес животного мог достигать 320 килограмм.