Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
40 минут назад

Палеонтологи обнаружили новый род доисторических хищных медведесобак

Газета.Ru

Палеонтологи открыли новый вид доисторических хищников. Статья об этом опубликована в PeerJ.

Обнаружен новый род доисторических хищных медведесобак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бастьен Меннекарт из Музея естественной истории Базеля и его коллеги описали окаменелую нижнюю челюсть хищника, жившего 36-7 млн лет назад. Сама окаменелость была найдена во французских Пиренеях в морских отложениях возрастом около 12 млн лет. Челюсть отличали необычные нижние зубы. Она принадлежала представителю семейства амфиционидов, или медведесобак, но нижний четвертый премоляр у этого животного бы не похож на те, которые обычно встречаются у этого семейства.

Четвертые премоляры играют особую роль для выделения видов и родов амфиционидов, и потому исследователи решили, что обнаружили новый род. Его представителей будут называть тартароционами, в честь Тартаро – одноглазого великана из баскской мифологии. Вес животного мог достигать 320 килограмм.

Амфициониды выглядели как гибрид медведя и крупной собаки, откуда и происходит их неформальное название. Ученые долго колебались, относить ли их к псовым или к медвежьим, но в итоге создали новое семейство. Ранее ученые выяснили, что доисторические грызуны достигали размеров пони.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители