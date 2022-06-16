Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
1 час назад

Почему в СССР повсюду сажали тополя

Мария Каткова

Если вы живете городе, расположенном на постсоветском пространстве, то наверняка летом сокрушаетесь на пух, который летит с тополей. Он доставляет немало неудобств: летит в окна, забивает кондиционеры, а от него страдают аллергики. На самом деле, аллергия на тополь встречается крайне редко, а вот пух собирает пыльцу и может вызвать неприятную реакцию. Такое количество тополей появилось в советских городах не просто так, их высаживали специально. О том, зачем это было сделано — в материале “Рамблера”.

Почему в СССР повсюду сажали тополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужские и женские тополя

Существует два тип тополей: с пыльниками и маточниками. Их называют мужскими и женскими соответственно. Проект по посадке тополей должен был быть реализован в короткие сроки, поэтому коммунальные службы быстро высаживали то, что им привозили, не разбираясь в том, что именно это было.

Так, в СССР планировали высаживать тополя только с пыльниками, так как пуха от них летит гораздо меньше. Однако в какой-то момент система дала сбой, и в некоторые районы попали тополя с маточниками, что повысило концентрацию пуха в городах.

Зачем нужны тополя

Тополя начали высаживать в рамках озеленения больших и маленьких городов. Сначала их сажали только в спальных и густонаселенных районах для того, чтобы они активнее очищали загрязненный воздух. Таким образом, с помощью тополей планировалось улучшить качество жизни людей.

Тополя были выбраны по нескольким причинам:
  1. Они не требуют большого ухода и неприхотливы в выращивании.
  2. Тополь может вырасти в любой почве, вне зависимости от ее рыхлости и удобрений.
  3. На рост тополя не влияет экология, он хорошо чувствует себя и зимой, и летом.
  4. Тополь “живет” около ста лет.
  5. Дерево компактно, его ветки не разрастаются и не мешают, если дерево не совсем ветхое.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители