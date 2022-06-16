Почему в СССР повсюду сажали тополя

Если вы живете городе, расположенном на постсоветском пространстве, то наверняка летом сокрушаетесь на пух, который летит с тополей. Он доставляет немало неудобств: летит в окна, забивает кондиционеры, а от него страдают аллергики. На самом деле, аллергия на тополь встречается крайне редко, а вот пух собирает пыльцу и может вызвать неприятную реакцию. Такое количество тополей появилось в советских городах не просто так, их высаживали специально. О том, зачем это было сделано — в материале “Рамблера”.

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Мужские и женские тополя

Существует два тип тополей: с пыльниками и маточниками. Их называют мужскими и женскими соответственно. Проект по посадке тополей должен был быть реализован в короткие сроки, поэтому коммунальные службы быстро высаживали то, что им привозили, не разбираясь в том, что именно это было.

Так, в СССР планировали высаживать тополя только с пыльниками, так как пуха от них летит гораздо меньше. Однако в какой-то момент система дала сбой, и в некоторые районы попали тополя с маточниками, что повысило концентрацию пуха в городах.

Зачем нужны тополя

Тополя начали высаживать в рамках озеленения больших и маленьких городов. Сначала их сажали только в спальных и густонаселенных районах для того, чтобы они активнее очищали загрязненный воздух. Таким образом, с помощью тополей планировалось улучшить качество жизни людей.