Зачем в США хотели сделать из голубей оружие

Во время Второй мировой войны появилось много новых военных проектов. Люди поняли, что в любой момент может случится конфликт, поэтому старались усовершенствовать систему вооружений. Некоторые проекты могут показаться безумными на первый взгляд. Одним из таких были “автоматические” голуби. О том, как они работали и кому это было нужно — в материале “Рамблера”.

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Проект “Голубь” нельзя было назвать амбициозным, так как многие современники относились к нему скептически. Его создал поведенческий психолог Беррес Фредерик Скиннер, который по совместительству был еще и изобретателем.

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Во время Второй мировой войны была создана исследовательская программа, направленная на выявление того, как различные животные и птицы могли бы помочь с вооружением США. Проект “Голубь” был его частью.

Все началось с психолога Скиннера, который обратил внимание на рефлексы голубей. Обычные дрессировки не помогали, а ученый заметил, что голуби могут запоминать действия и устанавливать причинно-следственную связь перед получением пищи. Так, он научил их танцевать, ходить из стороны в сторону и даже биться головой о металлические предметы.

Таким образом, по предположениям Скиннера, голуби должны были быть наводчиками для высокоточных ракет. На ракету ставили три линзы, которые проецировали изображение на экран перед голубем. Все, что ему оставалось — клюнуть в силуэт цели для того, чтобы навести ракету.

Milos Stevanovic/wikipedia.org

Первые тренировки голубей были успешными, и на проект даже выделили 25 тысяч долларов, но коллеги Скиннера не воспринимали проект всерьез и не хотели продолжать его реализовывать. Однако если бы он стал успешным, то уже в 40-х годах США могли получить высокоточное оружие. Несмотря на перспективы, проект “Голубь” был закрыт в 1944 году. Объяснялось это тем, что эти исследования могли замедлить другие, более перспективные.