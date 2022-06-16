Почему Берия не смог захватить власть

В декабре 1953 года советское руководство объявило о казни бывшего министра внутренних дел Лаврентия Павловича Берии, арестованного в июне того же года. Вместе с ним было казнено ещё несколько его ближайших сподвижников по органам госбезопасности.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Палач, жертва или герой?

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В приговоре Лаврентию Берии было сказано, что бывший министр, «используя своё служебное положение, сколотил враждебную Советскому государству изменническую группу заговорщиков… для захвата власти и ликвидации советского рабоче-крестьянского строя в целях реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии». Сообщалось также о том, что Берия давно, ещё со времен гражданской войны, работал на британскую разведку.

Такое обвинение является одним из самых парадоксальных в отечественной истории. Берия до сих пор признаётся одним из главных виновников массовых репрессий в годы Сталина. Однако сам он был приговорён к расстрелу на основании, похоже, таких же надуманных обвинений в шпионаже, по каким расстреливали невиновных людей в 1937-1941 гг.

Парадокс заключается в том, что если все такие обвинения были необоснованными, то Берия, по идее, должен быть реабилитирован как жертва незаконных репрессий. Если же он действительно был агентом империалистических разведок, тогда почему Тухачевский и тому подобные деятели тоже не могли ими быть?

Самое же парадоксальное видится в том, что ликвидация советского строя и реставрация капитализма, вменяемые в вину Берии, стали основным содержанием событий 1991-1993 гг., в результате которых установился современный конституционный строй Российской Федерации. И если это официально было благим деянием в данный период, тогда почему подобный же замысел в 1953 году до сих пор расценивается как государственное преступление? Если быть логичным, то Берию за такую попытку вообще следовало бы посмертно наградить званием Героя Российской Федерации!

Это только кажется шуткой. Правовая коллизия, связанная с приговором в отношении Берии, на данный момент действительно такова.

Человек, прекративший Большой террор

Над Берией довлеет обвинение 1953 года и созданный на его основании имидж сталинского «обер-палача». В его деяниях много противоречивого. Да, когда Берия возглавлял НКВД (1938-1945), пытки и фабрикация ложных обвинений были обычным средством работы его ведомства. С другой стороны, не кто иной, как Берия, вновь возглавив, после смерти Сталина в марте 1953 года, МВД (куда влили Министерство госбезопасности, образованное в 1946 году), издал приказ о запрете физического воздействия на арестованных. Тем самым он не только официально прекратил порочную практику пыток, но и признал, что раньше она широко применялась.

Именно Берия первым завёл речь о борьбе с культом личности (не называя пока имени этой «личности», хотя всем было понятно, о ком идёт речь). По его настоянию были прекращены разорительные для экономики страны «великие стройки коммунизма», затеянные в последние годы жизни Сталина. Движение в указанных направлениях продолжилось и после казни Берии. Следовательно, оно было востребовано страной, и Берия чутко уловил общественную тенденцию.

Историки, исследовавшие эпоху «Большого террора» (Александр Барсенков, Александр Вдовин), приходят к заключению, что именно с назначением Берия наркомом внутренних дел в ноябре 1938 года массовый террор фактически завершился. Если в 1937-1938 гг. по политическим обвинениям было казнено 681 692 человека, то в 1939-1940 гг. – всего около 4 000. В 1939 году, как установил Виктор Земсков, было освобождено из мест заключения 279 966 ранее осуждённых за «контрреволюционные преступления».

По мнению его сына, Серго Берии, отец предвосхитил основные тенденции демократизации СССР, начатой в 1985 году Михаилом Горбачёвым. Если бы не арест и казнь Берии, «перестройка» произошла бы на три десятилетия раньше. Хорошо это или плохо – зависит уже от субъективного отношения к ней.

Интеллектуальное превосходство Берии над коллегами

Берия не был единоличным руководителем страны в марте-июне 1953 года. Он был министром внутренних дел и членом Президиума (так тогда называлось Политбюро) ЦК КПСС и действовал в коллективе. Осуществление его предложений коллегами по высшему руководству показывает степень морального влияния Берия на них. До самого дня ареста он не встречал открытой оппозиции своим планам.

Можно, конечно, думать, что молчаливое согласие Президиума ЦК с предложениями Берии было вызвано страхом перед ним как главой репрессивных спецслужб. Но ничто не мешает предполагать, что это согласие было обусловлено интеллектуальным превосходством Лаврентия Павловича над своими коллегами и тем, что им, по существу, нечего было возразить. Все его шаги в 1953 году отвечали объективным запросам советского общества на перемены и отход от порочной практики эпохи культа личности.

Переворотом было свержение Берии

Документы, относящиеся к аресту и тюремному заключению Берии, суду над ним и его казни, не рассекречены. Точная реконструкция обстоятельств дела по мемуарам участников невозможна, так как в них содержатся существенные разногласия. В частности, совершенно неясно, кто возглавил заговор по устранению Берии из руководства – каждый приписывает почин самому себе. Однако одно существенное обстоятельство проскальзывает во всех воспоминаниях. Из них видно, что заговорщиков объединил страх перед Берией.

В действиях Берии отсутствуют признаки того, что он готовил отстранение и казнь своих коллег и захват власти. Наверное, это не было возможно с теми силами, которыми он располагал. Если отталкиваться не от подозрений, а от фактов, то Берия был: 1) арестован без санкции прокурора, 2) будучи депутатом Верховного Совета СССР, арестован без согласия этого высшего конституционного органа власти. Таким образом, при смещении Берии не были соблюдены формальности действующего закона. Это ставит предпринятые против него действия в разряд государственного переворота.

Сорванная «перестройка»

Не существует каких-либо данных (кроме сфабрикованного в «лучших» традициях 1937 года обвинительного заключения), позволяющих утверждать, что арест Берии, совершённый в нарушение основных советских законов, был предпринят по острой государственной необходимости, в целях предотвратить переворот, якобы готовившийся самим Берией.