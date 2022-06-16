Почему закрыли легендарный туристический маршрут №30

Недавно стало известно, что некоторые участки легендарного Всесоюзного туристического маршрута №30 (“Через горы – к Черному морю”) вновь открыты для туристов. Почему нельзя пройти по некогда популярному маршруту от начала и до конца, расскажет “Рамблер”.

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Пеший туризм во времена СССР был одним из самых доступных, но от того не менее интересных способов провести отпуск или студенческие каникулы. Молодые люди всех возрастов с гитарами и палатками наперевес отправлялись в разные уголки страны в поисках острых ощущений, новых знакомств и впечатлений.

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Кто бы мог подумать, что на одном из самых популярных пеших маршрутов разыграется трагедия, которая унесет жизни больше двух десятков человек?

“Тридцатка” начиналась в поселке Гузерипль в Адыгее, а завершалась в курортном Дагомысе (Краснодарский край). Туристам предстояло идти две недели подряд, чтобы добраться до моря. Несмотря на длительность похода прохождение этого маршрута не требовало подготовки, с ним справлялись даже дети. “Асы” по нему не ходили. Некоторые ночевки на маршруте предполагались не в палатках, а на турбазах и в приютах.

Группа №93 была сформирована в начале сентября 1975-го года на турбазе “Горная”. В ее состав вошли люди со всей страны – приехали туристы из Средней Азии, Украины, центральной России. Всего 53 человека. Два студента Донецкого сельхозинститута – Сафонов Алексей и Ковалева Ольга – приняли на себя руководство группой. Для них это был первый сезон работы в качестве инструкторов.

9 сентября 1975 года путешественники, получив продукты питания на все дни похода, вышли на маршрут. Утро после ночевки у слияния рек Белая и Тепляк не задалось: накануне праздновали день рождения одного из членов группы, легли спать поздно. Пока приготовили завтрак и покормили больше 50 человек, а затем собрали рюкзаки – потеряли два-три ходовых часа. Их, вероятнее всего, хватило бы на прохождение наиболее сложного и крутого участка пути. Несмотря на ухудшение погоды, выход на маршрут решили не откладывать.

Тропа, петляя в густом пихтарнике, круто поднималась вверх. Когда туристы приблизились к альпийской зоне, заморосил дождь. Скорость движения замедлилась – стало скользко. Температура воздуха падала, запахло снегом. Все признаки указывали на то, что начнется ураган. С неба сорвались первые снежинки. Необычайная тишина в лесу сулила бурю.

Туристы растянулись длинной цепочкой вдоль восточного склона горы Гузерипль. Ветер усиливался, осадки нещадно били по людям то дождем, то снежной крупой, которая царапала лица и руки. Сырость и холод пронизывали тела. Но инструкторы продолжали вести группу вперед.

Цепочка разбилась на несколько небольших групп в процессе траверса. Снежная крупа превратилась в жестокую метель. Ни инструкторы, ни туристы не были уверены, как им поступить лучше: вернуться к “Тепляку”, скрыться от бури в лесу или попытаться дойти до “Фишта” – следующего приюта. Мнения разделились. Люди – тоже. Когда Ольга и Алексей все-таки решили вернуться к пастушьему балагану, их подопечные уже разошлись по группкам.

Алексей Сафонов не терял надежды собрать в панике разбегающихся по склону туристов и пошел за ними. Обезумев от испуга и отчаяния, люди бросали рюкзаки с остатками теплых вещей и уходили в разные стороны. Обессилевшие туристы вязли в снегу и кричали о помощи.

Сафонов с группой выживших переправился через ручей балки Могильной, чтобы войти в лес и разжечь костер. Он приказал людям собрать дрова, поддерживать огонь, а сам ушел искать оставшихся в беде. Инструктор бился за жизнь каждого. Алексей вернулся, ведя за собой двух найденных девчонок и был шокирован, увидев вместо костра остывшее пепелище. Дрова никто так и не добыл. А когда костер запылал, околевшие мужики и пальцем не ударившие, чтобы согреться, первыми прижались к теплу. Они огрызались на всякого, кто пытался их подвинуть.

О том, как информация о разыгравшейся трагедии дошла до служб спасения, неизвестно. Как бы то ни было, поиски пропавших стартовали только через день после начала урагана. Они осложнялись не только экстремальными погодными условиями, но и полным неведением, где искать людей.

Из 53 человек 21 нашел свою смерть, так и не пройдя “тридцатку”. Люди уходили так тихо, что даже представить себе жутко. Выживший одной из мини-групп рассказывал, как они, сбившись в круг, прижались спина к спине, накрылись полиэтиленовой пленкой и ждали. Не то спасения, не то смерти. К утру четверо из них так и не поднялись на ноги.

О трагедии на Всесоюзном маршруте написали всего в нескольких газетах и то довольно сухо. Но несмотря на отсутствие огласки, кое-что это происшествие изменило. А именно подход к организации подобных походов. Без рации информацию о трагедии получили очень поздно. С тех пор у проводников стали появляться рации, более профессиональное снаряжение.

Изменился и подход к подготовке инструкторов: в их ряды стали набирать ребят из спортивных вузов, отбор был жесткий, порой за 3 сезона — в среднем столько занимает обучение — из 100 оставалось человек семь или восемь. Зато за такими ребятами туристы чувствовали себя в безопасности, как за каменной стеной.