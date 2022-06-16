Дикие кошки угрожают даннартам-погорельцам

Ученые показали, что даннарты с острова Кенгуру находятся на грани вымирания. Сперва животные пострадали от пожаров, которые уничтожили практически все их места обитания, а теперь на них охотятся дикие кошки. Если не принять меры по сохранению, то даннарты с острова Кенгуру могут полностью исчезнуть. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Австралия и окружающие ее острова — дом для ряда уникальных животных, многие из которых сегодня находятся на грани вымирания. Среди них — даннарты с острова Кенгуру, Sminthopsis aitkeni. Это маленькие сумчатые животные размером с мышь. В 2019-2020 остров Кенгуру серьезно пострадал от пожаров. 98% среды обитания даннартов было сильно повреждено. На сегодняшний день осталось всего около 500 представителей этого вида, и они сталкиваются с новыми угрозами.

Дикие кошки, обитающие на острове Кенгуру, продолжают охотится на даннартов. Ученые доказали это, оценив содержимое желудков и пищеварительные тракты 86 диких кошек, отловленных в период с февраля по август 2020 года в специально отведенных заповедных зонах на острове. Останки даннартов исследователи обнаружили в пищеварительных системах семи разных кошек, то есть у 8,1% всех отобранных хищников.