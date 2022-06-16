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2 часа назад

Metro: бобер на восемь часов оставил без интернета 14 городов Канады

Газета.Ru

Бобер случайно оставил без интернета 14 городов Канады на восемь часов из-за того, что неудачно перегрыз одно дерево. Сообщение об этом появилось на сайте издания Metro.

Бобер на восемь часов оставил без интернета 14 городов Канады
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, животное перегрызло ствол осины, которая впоследствии упала и порвала оптоволоконные кабели телекоммуникационного провайдера Telus. Хотя обычно такие провода прокладываются под землей, конкретно в данном случае они были натянуты между столбами из-за болотистой местности, которая не позволяет надежно спрятать их в почве.

Отмечается, что из-за работы бобра интернет пропал на восемь часов как минимум в 14 небольших городах. Больше всех в этой ситуации пострадали владельцы магазинов, которые потеряли возможность принимать безналичные платежи.

"Я бы не стал миллионером, если бы мне платили по пять центов за каждую аварию на линии связи с участием бобра, но должен отметить, что такое случается не первый раз",

– заявил один из специалистов, который занимался восстановлением интернета.

Журналисты Metro напомнили, что в том же районе Канады – Британская Колумбия – в 2021 году бобер также оставил около 900 человек без интернета, перебив зубами кабель.

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