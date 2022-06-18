Душ из помоев: странные свадебные традиции разных народов

Свадьба — торжественное мероприятие во все времена и в любой культуре. Вот только некоторые свадебные традиции могут немало удивить иностранцев. Подробности — в тексте «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Моя большая греческая свадьба» Кадр из фильма «Моя большая греческая свадьба»

Например, в Конго к бракосочетанию относятся так серьезно, что жениху и невесте запрещают даже улыбаться во время церемонии. А в племени масаи принято плевать в невесту, предварительно обрив ей голову. Плевок в данном случае считается пожеланием счастья, удачи и благополучия. Оплеванная невеста уходит из родной деревни, не оглядываясь, иначе в противном случае она превратится в статую.

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Ливийские свадьбы длятся не меньше недели. В процессе торжеств невеста получает от жениха корзину с подарками, которые должна тут же раскрыть и попробовать. Все полученные в дар ароматы, мази и масла родственница невесты втирает ей в пятку. И жених не в обиде, и сам обряд поможет в будущем полностью управлять мужем.

Невесты из народности туцзя обязаны горько рыдать, причем начинать нужно за месяц до свадьбы. Плохо плачущие девушки позорили свою семью. Чем больше подарков подносят невесте, тем сильнее она должна заливаться слезами. Рыдания подхватывают все родственницы девушки. В перерывах между всхлипами они поют печальные свадебные песни. Правда, в последнее время срок ритуального плача сократили до одного дня.

Ирландская невеста в день свадьбы особенно уязвима перед кознями эльфов и фей. Эти существа обязательно постараются заманить красавицу в зачарованную страну, где день длится сто земных лет. Чтобы избежать похищения, новобрачная танцует, не отрывая ног от пола.

В шотландских селениях невесту перед свадьбой щедро поливают помоями (чем сильнее запах, тем лучше), а потом вынуждают гулять по улицам в компании друзей жениха. Странная традиция призвана закалить девушку перед замужеством, чтобы заранее компенсировать все проделки будущего мужа. Считается, что после такого публичного позора невеста уже ничего не испугается.

Некоторые племена на Калимантане запрещают новобрачным ходить в туалет в течение трех дней после свадьбы. Поэтому молодожены обычно почти ничего не едят на собственной свадьбе и очень мало пьют. Ритуал должен научить супругов выносливости, чтобы справиться со всеми тяготами брака.

У филиппинских женихов и невест нет брачной ночи. После свадебных торжеств они просто засыпают под пристальным надзором родственников. Потому что зачатие ребенка — это серьезный процесс, и новоиспеченные супруги должны быть трезвыми.