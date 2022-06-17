Москвичи вспомнили толпы на барахолке в 90-е годы

«По-моему, если не ошибаюсь, одна из первых барахолок после развала страны. Там действительно не протиснуться было. До сих пор помню многочисленных торговцев, активно предлагающих свой товар, а заодно и невидимых карманников, профессионально помогающих облегчить кошелёк, что и произошло с одной из моих подруг», «Было дело. Людей было столько, что не протолкнуться. Протискиваться нужно было с трудом», — поделились фолловеры.