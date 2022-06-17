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2 часа назад

Москвичи вспомнили толпы на барахолке в 90-е годы

Мослента

Москвичи рассказали о толпах на барахолке в центре Москвы в начале 90-х годов. Своими воспоминаниями жители столицы поделились в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Москвичи вспомнили толпы на барахолке в 90-е годы
Фото: МослентаМослента

Автор топика опубликовал фото, датированное 1993 годом, на котором множество людей толпятся на популярной в те годы барахолке в Столешниковом переулке. Пользователи в комментариях рассказали, что несмотря на то, что блошиный рынок в центре столицы просуществовал не долго, там всегда было много людей.

«По-моему, если не ошибаюсь, одна из первых барахолок после развала страны. Там действительно не протиснуться было. До сих пор помню многочисленных торговцев, активно предлагающих свой товар, а заодно и невидимых карманников, профессионально помогающих облегчить кошелёк, что и произошло с одной из моих подруг», «Было дело. Людей было столько, что не протолкнуться. Протискиваться нужно было с трудом», — поделились фолловеры.

По их словам, после того, как известная барахолка прекратила свое существование, в Столешников начали открываться первые бутики — Christian Dior и Levi's.

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