Как на самом деле готовили рабынь к встрече с султаном из «Великолепного века»

Одна из главных целей большинства героинь сериала «Великолепный век» заключалась в том, чтобы попасть на ночь или на хальвет. Девушкам поэтично рассказывали про «золотой путь» в рай — то есть в султанские покои. При этом создатели исторической саги не слишком заостряли внимание на том, наложницы падишаха готовились к важной встрече.

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В первую очередь стоит отметить, что просто так в услужение повелителя попасть было нельзя. Девушек в гарем отбирали по строгим критериям. Кроме того, будущие одалиски в обязательном порядке проходили двухлетнее обучение у умудренных опытом рабынь. В числе прочего девушки знакомились с основами Корана, литературой и поэзией, занимались каллиграфией. Особое внимание также уделялось танцам, игре на музыкальных инструментах и этикету.

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Девушек в гареме обычно было не счесть, и далеко не каждой удавалось обратить на себя взор султана. При этом почти все одалиски были хороша собой — ничем не примечательных девушек во дворец просто не брали (тем более странно, что непривлекательной Хюррем удалось женить на себе султана Сулеймана). Можно представить, какая конкуренция была в гареме! Тем рабыням, которым повезло получить приглашение в султанские покои, предстояло пройти тщательную подготовку. Благодаря сохранившимся историческим справкам сегодня у нас есть вполне четкое представление, какие ритуалы красоты устраивали себе наложницы перед хальветом.

В первую очередь счастливица должна была обязательно сходить в хамам, по-нашему в баню. Причем девушка купалась в воде, которая была настоянная на лепестках цветов — это помогало смягчить кожу и придать ей приятный аромат. Затем приглянувшаяся падишаху красавица наносила на волосы и на кожу маску из глины. Не забывали в Османской империи и про депиляцию, которая осуществлялась с помощью специального крема. И даже пилинг входил в обязательный список процедур для тех рабынь, который ожидал у себя повелитель.

Экспресс газета