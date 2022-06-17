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Фото: Мир24 Мир24

В этот раз мы расскажем об одном из самых известных народных промыслов – дымковской игрушке.

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Широко расставленные ноги лошадей и баранов, малиновый румянец на щеках наездников и наездниц, снежно-белый фон, по которому стелются яркие красные, синие и зеленые круги и линии – дымковскую игрушку невозможно ни с чем перепутать. Особенно когда выясняется, что на нее можно не только любоваться – но и свистеть в нее. Этот популярный сегодня сувенир появился на свет четыре столетия назад. Он пережил все: и русскую смуту, и период упадка промысла, и войну, и послевоенное возрождение. Сегодня дымковская игрушка – символ не только Вятского края, но и всей России, такой же, как расписные матрешки, гжельский фарфор или деревянные городецкие поделки.

«Своя своих не познаша», или Откуда взялась вятская Свистопляска

История дымковской игрушки удивительна тем, что поначалу она была символом поминальных гуляний. Глиняные свистульки в вятской слободе Дымково лепили, как и по всей Руси, издавна. Но только в XV веке их начали массово заготавливать для события, именовавшегося Свистопляской, или Вятской свистуньей. Такое необычное название носил поминальный обряд, который вятичи справляли по своим землякам и их союзникам-устюжанам, павшим жертвой случайной ночной схватки – Хлыновского побоища.

По легенде, когда в начале XV столетия Вятку, носившую с 1457 по 1780 год имя Хлынов, осадили новгородцы, на помощь ей пришло ополчение из Устюга – давнего вятского союзника. Но устюжане допустили трагическую ошибку. Ради военной хитрости, чтобы не дать новгородцам узнать о подходе подкреплений, они решили войти в город ночью. Стража, не опознавшая союзников, подняла переполох, и началось настоящее побоище. Как сказано в летописях того времени, «своя своих не познаша», и вятичи с устюжанами успели побить немало своих союзников, прежде чем поняли, что к чему. Оттого, дескать, овраг, или ров, где происходила массовая схватка, и получил название Раздерихинского, что в нем случился «раздор» или «раздерение».

Несмотря на трагическую ошибку, вятичи в союзе с устюжанами сумели прогнать новгородцев. А жертв ночного случайного побоища стали ежегодно поминать в четвертую субботу после Пасхи. Праздник состоял из двух частей: церковной панихиды и дальнейших языческих гуляний. Во время них, чтобы увеселить павших и отпугнуть злых духов, по языческому обычаю свистели и плясали, отчего традиция и получила название Свистопляски. Позднее, чтобы искоренить воспоминание о язычестве, стали говорить, что звук глиняных свистулек напоминает о громком свисте, которым ночная стража Вятки сзывала свое ополчение к Раздерихинскому оврагу.

Как заезжие купцы обеспечили расцвет игрушечного промысла

В слободе Дымково издавна добывали особую красную глину, из которой хорошо лепились не только домашняя утварь, но и любые простенькие детские игрушки, в том числе свистелки. Когда же появился обычай Свистопляски, дымковцы стали специально для него готовить два вида специальных игрушек.

Во-первых, полые глиняные шарики, или шарыши, как называли их вятичи. Шарыши взрослые бросали в овраг как подношение павшим, а потом дети подбирали их там и превращали в свои забавки. Во-вторых, глиняные свистульки, в основном в форме животных или «барынь», то есть женских фигурок. Последние, по одной из версий этнографов, напоминали вятичам о том, что после Хлыновского побоища в городе осталось множество молодых вдов.

Постепенно смысл Свистопляски забывался, обрядовые гуляния превратились просто в городской праздник, где главными развлечениями были ярмарка и кулачные бои. Но традиция готовить к гуляниям множество глиняных игрушек не исчезла. Напротив, она ширилась и расцветала, поскольку дымковская глиняная игрушка стала популярна не только у вятской ребятни, но и далеко за пределами города.

На ярмарку специально приезжали заезжие торговцы из других мест, чтобы купить побольше беленых глиняных фигурок, которые можно было прибыльно продать подальше от Вятки. Да и сами вятские купцы оценили спрос на местные забавки и начали возить их не только в Москву, но и в другие города. Прежде всего в Нижний Новгород, Казань, Пермь и Оренбург.

От бабушки к внучке: почему промысел был чисто женским?

Традиционный дымковский промысел имел несколько специфических особенностей. Прежде всего, изготовлением игрушек занимались исключительно женщины. В этом, кстати, этнографы видят еще одно подтверждение легенды о Хлыновском побоище. Скорее всего, дымковские вдовы вынуждены были именно так зарабатывать на жизнь, а потом традиция укоренилась. Каждая мастерица училась своему делу у матери и в свою очередь передавала навыки дочерям. Все вместе они копали в окрестностях слободы местную глину, тщательно перемешивали ее с мелким речным песком, и только после этого принимались за лепку.

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Лепили игрушки на плоских деревянных подносах, которые клали себе на колени или на стол. Игрушки никогда не делали целиком, а собирали из отдельных частей, тщательно заглаживая стыки. Налепив достаточное количество фигурок, их сначала сушили на открытом воздухе. Процесс этот был небыстрым: в зависимости от погоды и размера игрушек он мог занимать от двух дней до полутора месяцев. Потом забавки отправляли в печь на обжиг при температуре около 850 градусов, а когда они остывали, приступали к росписи.

Прежде всего, обожженные фигурки белили: фон рисунка дымковской игрушки был и остается только молочно-белым. Слово «молочный» тут не случайно: долгое время фигурки целиком окунали в раствор мела, приготовленный на молоке. Когда побелка высыхала, на нее начинали наносить рисунки. Орнамент уже к началу XIX столетия хорошо устоялся: круги символизировали солнце, волнистые синие линии – воды реки Вятки, зеленые – луга и пашни. Непременным элементом декора дымковской игрушки стали небольшие блестящие ромбы, сначала из потали – сплава, напоминающего золото, а потом и из настоящего сусального золота.

Очень долго дымковские игрушки делались исключительно одиночными: объединять фигурки в единые композиции не было принято. Оно и понятно, ведь главным предназначением их было издавать свист, а дуть в тяжелую многофигурную игрушку куда как тяжело. Зато фигурки радовали многообразием вариантов. Традиционно делали глиняных лошадок, бычков, козликов, петушков, гусей и другую привычную крестьянскому глазу скотину или птицу. Нередко мастерицы лепили животных с двумя, а то и тремя головами, явно намекая на сказочных Змеев Горынычей и других фантастических тварей. Непременно продавались фигурки барынь, мужичков, детишек, нянек с младенцами на руках, водоносок и скоморохов: все с ярко раскрашенными лицами, широкими улыбками и в праздничной одежде.

От барынь и козликов к танкистам и часовым: как менялась дымковская игрушка?

Пережив расцвет в конце позапрошлого столетия, дымковская игрушка едва не исчезла в начале ХХ века. В 1920-х годах Свистопляску то ли отменили по приказу сверху, то ли просто перестали праздновать – не до того было в разоренной войнами стране. Упал и спрос на игрушки, отчего они перестали кормить мастериц. Дошло до того, что в слободе Дымково начали лепить из гипса, и совсем не те фигурки, что раньше. В итоге к концу 20-х годов прошлого века из всех дымковских мастериц традиции не изменила всего одна – Анна Мезрина.

Именно ей дымковский промысел и обязан своим последующим возрождением. Ей и еще вятскому художнику-исследователю Алексею Деньшину, который в то же самое время создал несколько художественных альбомов с рисунками игрушек из Дымково и описанием промысла. Понимая, что традиция может кануть в Лету, Деньшин сумел добиться внимания к дымковской игрушке на самом верху. Промысел решено было поддержать, к нему стали проявлять интерес музеи, игрушки стали предметом экспорта. К концу 1930-х лепкой и росписью игрушек занимались не только вернувшиеся к прежнему делу старые мастерицы, но и их подросшие ученицы.

С началом Великой Отечественной войны в Кирове, куда эвакуировали немало заводов из западных областей СССР, стало не до игрушек. Промысел в Дымково снова заглох. Однако не навсегда. Как писал позднее Алексей Деньшин, «дымковская игрушка являлась тогда доказательством несокрушимости русского народного духа. Как бодрая, воинственная песня, поднимающая дух бойцов, так и дымковская игрушка в эти дни играла роль светлого жизнерадостного фактора. Она стала доказательством неувядаемости творческих сил народа, его гения». В 1942 году промысел в Дымково восстановили, а к традиционным фигурками добавились актуальные летчики с аэропланами, танкисты с танками, часовые, снайперы и другие военные игрушки.

И с тех пор вот уже 80 лет дымковский игрушечный промысел существует непрерывно. Конечно, сегодня никто из мастеров не занимается всем в одиночку – от добычи глины до обжига и раскрашивания. Материал для лепки добывают на глиняном комбинате, откуда он попадает в руки художникам уже в форме упакованных в полиэтилен брикетов весом от пяти до десяти килограммов. И обжигают игрушки уже не в маленьких печах. Однако каждую по-прежнему делают вручную, отчего никогда нельзя найти среди дымковских забавок двух совсем уж одинаковых.

Вместо разведенного в молоке мела фигурки сегодня покрывают темперными белилами, а раскрашивают анилиновыми красками. От этого игрушки стали еще ярче, чем раньше, и сохраняют рисунок лучше. На прилавках магазинов можно встретить не только традиционных зверей и барынь со скоморохами, но и многофигурные композиции на «блинчиках», то есть едином основании.