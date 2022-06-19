Без фаты и в сарафане: брачные традиции староверов

Старообрядцы сумели сохранить свои традиции, несмотря на гонения. Причем свадебные обряды разных общин отличались. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «В лесах и на горах» Кадр из сериала «В лесах и на горах»

Например, среди казанских староверов распространен обычай обручения, которое проводят непосредственно перед венчанием. Во время обручения священник надевал на голову невесты вместо фаты (ее вообще нет) белый убрус — головной убор замужних женщин. С этого момента перед чужими мужчинами она появлялась только в платке. Кроме того, подвенечный наряд был скромным — плечи, руки и ноги невесты должны быть закрыты. Перед венчанием невесту и жениха по отдельности благословляли родители. Невесту — образом Богородицы или святой покровительницы девушки, а жениха — иконой Спасителя или покровителя мужчины. На старообрядческих свадьбах не танцуют, зато поют песни.

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У алтайских староверов засватанная девушка до самой свадьбы должна была причитать на восходе солнца, оплакивая утреннюю зарю. Каждое утро вместе с подружками невеста выходила на улицу и плакала, приговаривая: «Раздуйте-ка, мои ветры буйные, раскачайте-ка вы, мои ветры буйные, гробову доску — лютую тоску!» Во время девичника невеста также громко сокрушалась о грядущей потере воли.

Кроме того, был популярен обряд выкупа косы женихом у брата невесты. Если жених жалел денег, то косу отрезали. После брачной ночи родителям молодой жены преподносили две бутылки, обвязанные лентами — разумеется, только в том случае, если невеста доказала, что она честная девушка. Вообще свадьбы старообрядцев на Алтае могли продолжаться несколько дней. Танцев не было, зато в ходу были ряженые — гости переодевались, изображая, например цыган.

Зауральские староверы обычно играли свадьбу три дня. При этом отдельного девичника и мальчишника не было, подруги невесты и друзья жениха веселились вместе. Накануне свадьбы невеста посещала баню в сопровождении только лучшей подруги, а жених мылся уже утром свадебного дня.

Свадебные церемонии начинались очень рано. К жениху приходили молчане — две подруги невесты с чистым платком. Они молча проходили через всю деревню и в молчании же расстилали платок, куда друзья жениха складывали подарки. Когда угощений было достаточно, то девушки поднимали платок и наконец приглашали жениха к невесте. Новобрачная ждала его в белом платье, но открыто рассматривать жениха или гостей было дурным тоном.

Если первая брачная ночь прошла достойно, то наутро свекровь торжественно выносила испачканную простынь. При любой работе невестка должна была спрашивать благословения у родителей мужа, без их разрешения она не могла даже выйти во двор. Молодая жена должна была строго следить за своим поведением, любые контакты с незнакомцами были исключены. Каким бы не было поведение мужа, супруга не имела права возмущаться, жаловаться или противоречить. Даже в том случае, если сам муж не хранил верность жене.

Однако не все старообрядцы в принципе признавали священников и церковные браки, таких называли беспоповцами. В таких общинах бракосочетание проводили старики и дьяки в моленных домах, а церемония родительского благословения становилась основной.

В этом смысле интересны традиции беспоповцев Дальнего Востока. Например, девичник (а по факту и мальчишник) длился не один вечер, а несколько дней, иногда целую неделю. Причем участие в нем принимали не только свободные парни и девушки, но и молодые пары. Гости пели песни, устраивали игры и собирали деньги на подарки новобрачным. После девичника вся компания во главе с невестой должна была проводить жениха до дома.

Свадьбы чаще всего справляли в воскресенье, если не было большого праздника. Накануне все подруги невесты выкупали у жениха банный веник, мыло, расческу и другие принадлежности, после чего вместе с невестой отправлялись в баню. Мытье продолжалось до трех часов ночи, а иногда и до зари.

Потом девушка переодевалась в свадебное платье, причем это обязательно должен быть сарафан. Именно в такой одежде староверки посещают моленные дома. Там же и проходит бракосочетание, и невеста меняет платок на шашмуру — головной убор замужних женщин, который скрывает ее волосы от посторонних глаз. После церемонии в моленном доме устраивали обед, а потом перемещались в дом жениха, где родители торжественно благословляли молодоженов. Кстати, подарки гостей принимали не новобрачные, а свидетели, чтобы защитить молодых от возможной порчи.

У старообрядцев строго запрещены браки между родственниками до восьмого колена, причем запрет распространяется и на родичей по кресту. Поэтому, например, крестница и сын крестной считаются братом и сестрой и вступить в брак не могут. Если же по недоразумению такой брак заключался, то его расторгали даже несмотря на неприятие разводов в среде староверов. Поэтому чтобы хоть немного облегчить выбор невесты и жениха, в крестные звали близких родственников, ведь старообрядцы живут замкнутыми общинами.