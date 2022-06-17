Как насекомых использовали в войнах XX века

Оружие, которое на протяжении тысячелетий создал человек, поражает своим разнообразием. Люди научились использовать в военных целях животных и даже насекомых.

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Метательные снаряды со скорпионами — один из наиболее древних примеров использования ядовитых существ для организованной борьбы с войсками противника. И пускай это не насекомое, а членистоногое из отряда паукообразных, скорпионы отметились в военных хрониках еще во времена Древнего Рима. По сообщениям древнегреческого историка Геродиана, когда император Септимий Север осаждал крупный парфянскй город Хатру, защитники укреплений бросали в легионеров глиняные сосуды, наполненные смертоносными гадами. Они жалили в открытые участки тела, причиняя ужасные страдания и смерть. Американский энтомолог Джеффри Локвуд полагает, что речь идет именно о скорпионах. В своей книге «Шестиногие солдаты» ученый приводит множество примеров, когда насекомых использовали в боевых действиях.

Пчелы

Разъяренные пчелы могут серьезно деморализовать противника и отвлечь его, тогда он станет уязвим для традиционного оружия. В средневековых замках Англии, Уэльса и Шотландии пчелиные ульи специально заводили в крепостных стенах. В мирное время оттуда добывали мед, а если замок штурмовали враги, эти ульи сбрасывали им на головы.

В 908 году английский город Честер спасся от викингов благодаря пчелам. Защитники вовремя обнаружили подземный ход, по которому пытались пробраться враги, и забросали его ульями. Во время войны между Италией и Эфиопией в 1935-1936 годах эфиопские партизаны ухитрялись забрасывать ульи в итальянские танки, чтобы вынудить экипаж вылезти наружу.

Чумные блохи

Японский писатель Сэйити Моримура в книге «Кухня дьявола» описывает работу особого подразделения Квантунской армии — «Отряда 731», который специализировался на биологическом оружии. Одним из проектов «Отряда 731» были чумные бомбы, начиненные зараженными блохами. Был даже разработан специальный тип бомбы, в которой блохи не погибали от взрыва. Детонация происходила в воздухе и зараженные насекомые рассеивались на большей территории.

Оружие испытывалось на пленных китайцах, которых привязывали к столбам на полигоне. С самолета сбрасывали «блошиную» бомбу, некоторое время ждали, затем дезинфицировали полигон, пленных отвязывали и помещали в карантин, чтобы выяснить, сколько из них заразилось чумой. Испытания прошли успешно и «блошиные» бомбы были применены против китайской армии. Однако в полевых условиях это оружие оказалось не столь эффективно и не оказало решающего влияния на боевые действия.

В 1944 году на остров Сайпан, который уже захватили американцы, была направлена диверсионная группа. В ее задачу входило заразить как можно больше солдат противника чумой с помощью наземной «блошиной бомбы». Операция провалилась — десантный корабль был потоплен американской подлодкой.

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