Археологи обнаружили молочные зубы юных неандертальцев

Три молочных человеческих зуба, найденных в испанской пещере Эль-Кастильо, принадлежат неандертальцам. Об этом сообщает издание N+1.

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Примерно 80–60 тысяч лет назад из Африки вышли люди современного анатомического типа. Они были носителями верхнепалеолитической археологической культуры. Примерно 40 тысяч лет назад они оказались в Европе, где на протяжении нескольких тысячелетий сосуществовали с проживавшими там неандертальцами. Они окончательно исчезли 41-39 тысяч лет назад, но у ученых до сих пор нет окончательного ответа, в какой форме происходило их сосуществование, но точно известно, что культура неандертальцев повлияла на предков современных людей.

Группа ученых из Испании и Франции под руководством Марии-Долорес Гарральда (Maria-Dolores Garralda) из Мадридского университета Комплутенсе исследовала три коронки молочных зубов, найденные во время раскопок в пещере Эль-Кастильо. Их обнаружили в культурном слое-18, относящемся ко временам перехода от эпохи среднего палеолита к верхнему. Более точный анализ показал, что слой образовался 44940–42110 лет назад. Ученые пришли к выводу, что зубы принадлежали двум или трем детям (вероятнее — трем) неопределенного пола возрастом от 4–5 до 9–11 лет. Они отметили, что зубы были найдены в пространстве, которое считается местом разделки добычи.