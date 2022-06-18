Чудовищный эксперимент, который вызвал проблемы с речью

Однажды учительница сказала парнишке по имени Уэнделл, что у него какие-то проблемы с речью. Он настолько загнался по этому поводу, что замкнулся в себе и вырос заикой. Уэндел выучился на психолога. Но даже во взрослом возрасте он не забыл тот случай с учительницей.

В 1939 году он провел эксперимент на 22 детях из детского дома. Дети были абсолютно здоровыми. Их разделили на две группы: одной группе говорили, что их речь идеальна, и все время хвалили, а второй группе повезло меньше. Детей гнобили, называли заиками и грубо указывали на неправильное произношение слов. В итоге ребята из второй группы замкнулись в себе и вообще стали бояться разговаривать. Со временем у них и правда появились отчетливые дефекты речи. Участники второй группы до конца жизни так и остались заиками.