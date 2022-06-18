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2 часа назад

Чудовищный эксперимент, который вызвал проблемы с речью

Flytothesky.ru

Вы что-нибудь слышали про речевой эксперимент Уэнделла Джонсона? Его еще прозвали чудовищным экспериментом.

Чудовищный эксперимент, который вызвал проблемы с речью
Фото: Flytothesky.ruFlytothesky.ru

Однажды учительница сказала парнишке по имени Уэнделл, что у него какие-то проблемы с речью. Он настолько загнался по этому поводу, что замкнулся в себе и вырос заикой. Уэндел выучился на психолога. Но даже во взрослом возрасте он не забыл тот случай с учительницей.

В 1939 году он провел эксперимент на 22 детях из детского дома. Дети были абсолютно здоровыми. Их разделили на две группы: одной группе говорили, что их речь идеальна, и все время хвалили, а второй группе повезло меньше. Детей гнобили, называли заиками и грубо указывали на неправильное произношение слов. В итоге ребята из второй группы замкнулись в себе и вообще стали бояться разговаривать. Со временем у них и правда появились отчетливые дефекты речи. Участники второй группы до конца жизни так и остались заиками.

Занимательно, что спустя 64 года после эксперимента шестеро участников подали в суд и получили компенсацию в 900 000 долларов за психологические травмы.

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