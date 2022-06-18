Собаки и кошки помогают студентам сдать сессию

Ученые давно заметили, что общение с кошками, собаками и другими домашними животными положительно влияет на самочувствие человека, улучшает настроение, укрепляет здоровье и продлевает жизнь. На Западе четвероногие все чаще используются в качестве лечебных животных. Так называемая «пет-терапия» практикуется не только в медицинских, но и в учебных заведениях.

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Исследование, опубликованное в журнале Stress and Health, подтвердило, что контакты с питомцем помогают студентам справиться с волнением и сосредоточиться на учебе.

Эмма Уорд-Гриффин из университета Британской Колумбии в Ванкувере и ее коллеги наблюдали за самочувствием около 300 студентов в одном из университетов Канады до и после экзаменов. Некоторым из них перед началом сессии предлагали поиграть с пушистым терапевтом, а остальные справлялись с испытанием самостоятельно.

Эксперимент продолжался на протяжении двух недель, но, как отмечают ученые, эффект от общения с животными был виден уже в первый день. Студенты, которые поиграли с питомцем, чувствовали себя спокойнее и увереннее. При этом другая группа, как обычно, жаловалась на стресс и негативные эмоции.