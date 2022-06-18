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42 минуты назад

Как выглядел живший 10 тысяч лет назад шаман: компьютер восстановил внешность

Ferra.ru

Ученые сделали реконструкцию лица 10 000-летнего шамана, используя новаторскую технологию. Им помогла научно-исследовательская компания 3Lateral, которая входит в состав Epic Games.

Как выглядел живший 10 тысяч лет назад шаман
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Поселение Лепенски-Вир в Восточной Сербии, на берегу реки Дунай, было впервые обнаружено в 1960-х годах. Это место имеет огромное историческое значение, поскольку демонстрирует ранние этапы развития европейской доисторической культуры. На этом месте было обнаружено около 500 останков, в том числе скелет, который стал известен как «шаман» благодаря необычной позе лотоса со скрещенными ногами. Считается, что шаман жил около 8000 г. до н.э. . По скелету команда экспертов смогла определить его рост, вес и даже тот факт, что он питался преимущественно морепродуктами.

Для реконструкции лица шамана применяли инструмент MetaHuman. Сначала ученые создали глиняную модель мужчины, а уже на основе нее воссоздали 3D-модель. Программа помогла ее «оживить», то есть анимировать:

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