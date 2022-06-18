Кулачный бой на Руси: в каких случаях дрались русские

Задумывались ли вы, почему в русском языке встречается так много поговорок, связанных с драками: «Что за шум, а драки нет?», «Добрый праздник не без драки», «В избе драка — народ у ворот»… Дело в том, что «мордобой» у нас является своего рода традицией, существующей с незапамятных времен.

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

«Стенка на стенку»

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Если представители знати, как правило, разрешали свои конфликты путем сражений на мечах, а позднее дуэлей, то у простого люда – крестьян и ремесленников – было принято ходить «стенка на стенку». Знаменитый В.И. Даль в своем «Толковом словаре» даже этому выражению даже приводит подробное объяснение этого выражения – «идти дружно и разом всей лавою на общую свалку».

У хождения «стенка на стенку» были свои правила. Как пишет этнограф С. Максимов, обычно все начиналось с переругивания. Потенциальные противники припоминали друг другу старые обиды, следовали взаимные укоры, насмешки. Постепенно к ругающимся присоединялись и другие сторонники. Оскорбляли уже «скопом»: «Мужики вы лапотники, деревенщина-засельщина, голь кабацкая!».

Когда накал страстей достигал пика, начиналась собственно драка. Дрались деревня на деревню, улица на улицу, слободка на слободку… На деревенских праздниках редко обходилось без драк. Подвыпившие мужики начинали задирать друг друга. Слово за слово – и вот уже доходило до мордобоя. Есть такая байка: как-то во время свадьбы отец жениха посетовал на то, что драки, мол, нет, невесело… И ни за что ни про что заехал в глаз свату… В городах случались драки между кузнецами и плотниками, фабричными рабочими и торговцами, мыловарами и суконщиками…

Как проходили драки?

Дерущиеся часто раздевались до пояса, чтобы было сподручнее. Противника особенно не щадили: пускали юшку (кровь), сворачивали оппонентам скулы, расквашивали носы, подбивали глаза, вышибали зубы, ломали ребра… Порой устраивали «кучу малу» и молотили кого и куда придется… Полученных в драке травм не стыдились – напротив, те служили поводом для гордости. Раз подрался – значит, боец, герой…

Как правило, драки собирали массу зевак, которые не только глазели на это действо, но и подбадривали, подзуживали дерущихся. Все это напоминало театрализованное представление. Для самих бойцов драка являлась чаще всего разновидностью развлечения. К тому же это был хороший способ показать себя. Тех, кто часто побеждал в драках, уважали, они пользовались успехом у женщин.

В 1722 году один из побывавших в России иностранцев сделал такую запись: «Что записные кулачные бойцы показывают за деньги или из тщеславия, они делают даром, из простого удовольствия, иногда в трезвом виде и даже с лучшими своими приятелями, потому вовсе не сердятся, когда им разбивают в кровь носы и физиономии и рвут один на другом рубахи…».Впрочем, не всегда драка возникала спонтанно, как результат конфликта. В ходу были и показательные кулачные бои, особенно по праздникам. А порой мужики просто мерились силой: садились напротив друг друга, упирались подошвами в землю, хватались руками за поперечную палку и начинали перетягивать друг друга на себя. Кто перетянул другого на свою сторону, тот и считался победителем.

«Мордобой» – это традиция?