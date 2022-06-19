«Мы должны научиться жить вместе или умрем»

19 июня 1862 года президент США Авраам Линкольн подписал закон об отмене рабства на всей территории страны. Шла Гражданская война, северяне терпели одно поражение за другим и контролировать происходящее в южных штатах не могли. Да и у самих северян имелись плантации, на которых использовался труд рабов. В тот момент закон об отмене рабства был скорее декларацией намерений и удачным политическим ходом Линкольна в борьбе за сохранение Союза. Сто лет понадобилось Америке, чтобы де-юре уравнять в правах чернокожее и белое население страны, и еще полвека, чтобы сделать это де-факто. О рабстве в США, его причинах и последствиях читайте в материале «Ленты.ру».

Черное золото

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В эпоху толерантности и новой этики как-то уже не принято вспоминать, что рабский труд и работорговля стали важнейшей составляющей будущего благосостояния и богатства крупнейших европейских держав. В первую очередь Великобритании, Франции, Испании, Нидерландов и Португалии. Великие географические открытия принесли этим странам новые огромные территории, которые нужно было осваивать, а для этого была необходима рабочая сила. И желательно максимально дешевая.

Уже Христофор Колумб привез среди прочих диковин с открытых им островов нескольких аборигенов в качестве образцов товара для будущей торговли. Однако «товар» оказался негодным — заставить туземцев работать оказалось практически невозможно, а при перевозке через Атлантику они умирали.

Не удалось приручить европейским переселенцам и коренных жителей Северной Америки — индейцев. В результате рабочую силу на новый континент пришлось завозить через Атлантику.

Первыми золотую жилу открыли португальцы. Еще в середине XV века, добравшись до островов у побережья Гвинеи, они обнаружили там великолепные условия для выращивания сахарного тростника. Для работы на плантациях португальцы стали покупать или выменивать черных рабов, которых в любом количестве были готовы поставлять иноземцам местные царьки. После открытия Америки португальцы использовали удачный опыт, став главными поставщиками рабов на плантации Нового света. По некоторым подсчетам, за 400 лет ими было вывезено из Африки свыше 4,5 миллиона рабов.

Второе место по объемам работорговли занимает Великобритания — 3,5 миллиона рабов. В конце XVIII века каждый четвертый корабль под британским флагом вез на своем борту невольников. При этом из-за ужасающих условий транспортировки только один из пяти африканцев добирался до своего нового дома живым.

Около полутора миллионов рабов перевезли в Америку французы, чуть меньше — голландцы.

Не стоит однако думать, что европейцы лично ловили негров, гоняясь за ними с сетями по джунглям. Работорговля многие годы была главным источником дохода и процветания крупных африканских монархий

За океан продавали не только захваченных в плен врагов, но и собственных соплеменников, если те были не в силах откупиться. Постепенная отмена рабства европейскими странами в своих колониях в XIX веке привела к упадку, а затем и к полному краху африканских империй.

Начиная с 1501 года и до начала XX века только в США было доставлено, по разным оценкам, до 16,5 миллиона невольников, в большинстве своем из Центральной Африки, заливов Бенин и Биафра. Главными портами по приему рабов в Северной Америке стали Бостон и Новый Орлеан.

Экономика рабства

Работорговля была исключительно выгодным и вполне легальным бизнесом, узаконенном европейскими странами на уровне нормативно-правовой базы. А учитывая, что на XVIII столетие приходится бум развития английской экономики, многие историки находят прямую связь между этим фактом и работорговлей. Так, например, Эрик Уильямс в книге «Капитализм и рабство» утверждает, что именно доход от продажи рабов стал основным капиталом для создания машинного производства в Англии, а следовательно, промышленного переворота. Как только рабство перестало быть экономически выгодным, европейские империи вспомнили о принципах гуманизма и начали запрещать работорговлю.

В отличие от промышленного Севера, американский Юг был почти полностью аграрным. Основным продуктом сельского хозяйства являлся хлопок, который шел на экспорт. В первую очередь в Англию, текстильная промышленность которой обеспечивала хлопчатобумажными тканями полмира.

Используя труд рабов, крупные землевладельцы Юга получали огромные доходы от продажи хлопка, табака, сахарного тростника, риса и других сельскохозяйственных культур. На вырученные деньги богатые и надменные южане закупали в Европе всевозможные товары, включая предметы роскоши, чем вызывали лютую зависть янки, требовавших введения высоких пошлин на импорт.

Принято считать, что рабский труд экономически неэффективен, и это стало одним из главных противоречий между продвинутым Севером и отсталым Югом, что и привело в результате к Гражданской войне в США. Однако в начале1990-х годов нобелевский лауреат по экономике Роберт Уильям Фогель доказал, что в первой половине XIX века труд рабов в США был эффективнее труда наемных работников. Его исследование продемонстрировало, что в 1860 году сельское хозяйство Юга с использованием труда рабов было на 35 процентов эффективнее, чем сельское хозяйство Севера, в основе которого лежал свободный труд. Фогель также пришел к выводу, что причиной Гражданской войны стала не экономическая неэффективность рабства, а необходимость растущей промышленности Севера в дешевой рабочей силе.

С этим трудно не согласиться, ведь при всей риторике о равенстве и осуждении расизма еще более ста лет после отмены рабства черные американцы получали вдвое меньше белых за одну и ту же работу.

Отмена рабства изменила ход войны

В популярной истории и массовой культуре Авраам Линкольн — абсолютный герой (а также маг и истребитель вампиров), отдавший жизнь за освобождение рабов. Линкольн действительно ненавидел рабство и многое сделал для его уничтожения. Но одновременно и даже в первую очередь он был политиком, а не романтиком и идеалистом. Избрание Линкольна в 1861 году на пост президента США от Республиканской партии (образованной в 1854 году) привело к выходу из Союза 11 южных штатов, на что они, кстати, имели полное право, а их насильственное возвращение — к самой кровавой войне в истории страны (более 600 тысяч убитых, более 400 тысяч раненых и столько же пропавших без вести).

Широко известны и часто цитируются следующие слова Линкольна:

"Если бы я мог спасти Союз, не освобождая ни одного раба, я бы сделал это, и если бы мне для его спасения пришлось освободить всех рабов, я бы тоже сделал это".

Выступая против рабства, Линкольн в то же время не признавал равноправие чернокожих, не намеревался предоставлять им право голоса на выборах и был убежденным противником межрасовых браков.

Принятие 19 июня 1862 года закона об отмене рабства стало сильным политическим, экономическим и военным ходом со стороны Линкольна. К началу Гражданской войны мятежные штаты занимали 40 процентов территории США, но по населению более чем вдвое уступали Северу. При этом примерно из 9,2 миллиона южан более трети были рабами. Закон об отмене рабства, а также вышедшая вслед за ним «Прокламация об эмансипации», широко распространяемая на территории противника, не только изменила характер войны, которая теперь стала «освободительной», но и позволила напитать армию янки новой кровью. К концу войны на стороне северян воевало 180 тысяч бывших рабов.

Теперь любой раб, перешедший на сторону северян или оказавшийся на освобожденной ими территории, уже официально считался свободным, и насильственное возвращение его бывшим хозяевам каралось в судебном порядке.

После капитуляции Юга и окончания Гражданской войны 9 мая 1865 года закон об отмене рабства вступил в силу на всей территории Конфедерации. 3,5 миллиона рабов получили свободу, закрепленную 13-й поправкой Конституции США. Но как это часто бывает, благие намерения приводят к результатам прямо противоположным.

Это горькое слово «свобода»

Рабство было отменено во всех штатах, но долгожданное счастье для бывших невольников наступить не спешило. Под страхом судебного преследования плантаторы и фермеры освобождали недавних рабов не только от тяжелого труда, но и от крова над головой, гарантированной миски бобов и привычного им уклада жизни. Сотни тысяч чернокожих оказались в буквальном смысле выброшены на улицу без средств к существованию и навыков самостоятельной жизни.

Те, кому повезло, нанимались к бывшим хозяевам за минимальную плату. Другие в поисках любой работы перебирались в города богатого Севера. Третьи становились бродягами, промышляя попрошайничеством и мелкими кражами, и тут же попадали под действие «Закона о бродяжничестве». Согласно этому закону, чернокожие, не имевшие постоянного места жительства и работы, отправлялись на каторжные работы, где условия жизни были еще хуже, чем при рабстве.

Наиболее отчаянные объединялись в банды, нападали на фермы и небольшие поселения, грабили и убивали. В качестве самозащиты белое население Америки создавало отряды самообороны. Самая известная из подобных организаций — «ку-клукс-клан» (создана в декабре 1865 года). К концу 1868 года число ее членов достигло 600 тысяч человек. В большинстве своем это были ветераны армии южан.

Обычным явлением стали суды Линча — убийства афроамериканцев без суда и следствия. Точной статистики по незаконным казням в США нет, но эксперты говорят о десятках тысяч казненных

Сразу после ратификации 13-й поправки (в декабре 1865 года) в южных штатах были приняты так называемые Черные кодексы, определявшие порядок жизни чернокожего населения. Под страхом пожизненного тюремного заключения неграм запрещалось вступать в брак с белыми, носить оружие, ограничивалось их избирательное право и право владеть землей.

Так, например, «Закон о подмастерьях», принятый в ряде штатов, гласил, что все черные подростки до 18 лет, не имеющие родителей, или дети бедных родителей насильно отдавались в услужение белым. В случае побега их по суду возвращали хозяевам и подвергали телесным наказаниям.

Разделяй и властвуй

В результате Гражданской войны рабство в США было отменено, но к равноправию это не привело. Большинство белых американцев продолжали считать черных людьми второго сорта и им очень хотелось, чтобы те как можно меньше попадались на глаза, а еще лучше, чтобы они исчезли совсем.

Например, вернулись в Африку. Такой проект тоже был. Группа филантропов приобрела в Африке значительные территории, основав там по американскому образцу государство Либерия. Романтики и альтруисты считали, что чернокожие будут счастливы вернуться домой, а Либерия станет форпостом прогресса и цивилизации на Черном континенте. Однако родившиеся в США чернокожие возвращаться на историческую родину не спешили.

И тогда белые американцы стали придумывать правила, инструкции и законы, чтобы максимально отгородить себя от своих черных сограждан. Процесс это назывался сегрегацией. Официально он был озвучен в 1896 году решением Верховного суда США, утвердившим принцип «Раздельное, но равное» по отношению к сосуществованию черного и белого населения страны. Раздельное — да, но никак не равное.

Афроамериканцы еще долгие годы оставались фактически бесправными. Для компактного проживания черных выделялись отдельные районы — гетто. Существовали отдельные школы для белых и негров, отдельный общественный транспорт (существовал до 1970-х годов), запреты на совместное размещение в отелях и мотелях, разделение на кафе и рестораны только для белых и для «цветных» и черных. Запреты на профессии. Разделение было введено во всех сферах жизни. Даже Библия, на которой приносили присягу в суде, была для белых и черных разной.

27 июля 1919 года в Чикаго чернокожий подросток Юджин Уильямс, купавшийся в озере, пересек границу, которая разделяла воду на зоны для белых и черных. Его забросали камнями, и он утонул. Белый полицейский, к которому обратился свидетель-негр, отказался арестовать убийцу и арестовал самого свидетеля. В результате начавшихся беспорядков погибли 38 человек (из них 23 черных), было ранено 537 (из них 342 черных). Более тысячи черных потеряли свои жилища из-за пожаров. По итогам расследования 17 зачинщиков из числа афроамериканцев были повешены. 1919 год заслужил в истории Штатов название «кровавого». C июня по декабрь по 25 городам прокатились расовые беспорядки, жертвами которых стали 120 чернокожих. И подобных случаев было множество. Учились жить вместе белые и черные американцы не одно десятилетие.

Да будет праздник!