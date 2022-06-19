Почему кошки всегда приземляются на четыре лапы?

Кошки отличаются особой грациозностью и своим непревзойдённым умением после любого сальто приземляться на все четыре лапы. Так в чем же секрет?
Во-первых, в отличном вестибулярном аппарате. Во внутреннем ухе кошек находится рецептор, который всегда безошибочно оценивает положение их тела относительно поверхности земли.
Во-вторых, в позвоночнике кошачьих, который устроен особым образом. Кошки способны контролировать процесс падения, поворачивая верхнюю часть своего тела в одну сторону, а нижнюю — в другую.
К слову, для кошачьих падение с большей высоты чаще оказывается безопаснее, потому что даёт больше времени для группировки.