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2 часа назад

Почему нельзя рассказывать о своих планах 20 июня

Вечерняя Москва

В народном календаре 20 июня — Федот Страж, Федот Урожайник, Навозница. В этот день наши предки примечали погоду и вычищали навоз на скотных дворах. Православная церковь в эту дату почитает священномученика Феодота Анкирского.

Почему нельзя рассказывать о своих планах 20 июня
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

20 июня нельзя делиться с окружающими планами на будущее. В противном случае все это не имеет шансов сбыться.

В этот день старайтесь не надевать серебряных вещей, которые могут лишить вас энергии. Лучше отдать предпочтение золоту, ведь оно наделяет обладателя удачей и здоровьем. Прежде чем носить на себе золото, нужно дать ему отлежаться в лучах солнца, чтобы оно впитало солнечную энергию.

В день Федота Урожайника запрещалось первую пойманную рыбу оставлять у себя. Ее тут же отпускали обратно в водоем, чтобы в дальнейшем улов оказался удачным.

Приметы погоды

Солнечные лучи темнеют — к сильной грозе.

Пчелы на стенках улья сидят — к жаре.

В радуге преобладает красный цвет — к ветру.

Пауки за ночь сети расширили — к теплому и ясному дню.

Лес притих — к грозе.

Именины отмечают: Антон, Богдан, Борис, Валерия, Василий, Зинаида, Иван, Калерия, Лукьян, Мария, Степан, Тарас, Федот.

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