«Стальные монстры»: как советские танки стали лучшими

Начиная с Первой мировой войны и по сей день танки господствуют на полях войн и локальных конфликтов. В СССР танкостроение было налажено хорошо. Танки модернизировались и становились всё более эффективными.
Танки впервые нашли боевое применение на полях Первой мировой войны. Однако на Восточном фронте ни русские, ни германские войска никогда танков не применяли. Первым этапом в развитии танкостроения в Советской России стало копирование трофейных образцов, захваченных в ходе Гражданской войны. Так, на основе захваченных в 1919 году в боях под Одессой танков «Рено» была создана на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде серия из 12 танков. Следующим шагом стало создание танков «МС-1», которые нашли первое боевое применение в боях на КВЖД в 1929 году. К концу тридцатых годов они стали использоваться как неподвижные огневые точки.
Вторым этапом можно назвать период 1929 — 1939 годов, когда на основе приобретённых за рубежом проектов создавались собственные танки. Одни машины содержали значительные заимствования, другие — гораздо меньшие. Главной задачей было дать Красной Армии большое количество простых в производстве и эксплуатации танков. Так появились относительно простые и массовые советские лёгкие танки «Т-26» и «БТ», неплохо зарекомендовавшие себя в военных конфликтах межвоенного периода.
Период 1930-х для всего мира и не только для СССР был временем поиска решений, каким именно должен быть танк. Существовали самые различные идеи и концепции: от тактико-технических данных и до способов применения. Отражением идеи создания многобашенного танка в СССР стало появление танков «Т-28» и «Т-35», предназначенных для прорыва укреплений противника.
«Т-28» неплохо показали себя в ходе Польского похода и в непростых условиях Советско-финской войны. Однако после войны с Финляндией остановились на идее создания однобашенного танка с противоснарядным бронированием. Большим успехом стало создание дизельного двигателя «В-2», который устанавливался в годы Великой Отечественной войны на все советские средние и тяжёлые танки. Так, ещё 3 ноября 1939 года нарком обороны Ворошилов и нарком среднего машиностроения Иван Лихачёв докладывали в ЦК ВКП(б), что советские танкостроители в короткий срок «добились действительно выдающихся результатов, сконструировав и построив танки равных которым нет». Речь шла о танках «Т-34» и «КВ».
В канун Великой Отечественной войны производство танков было развёрнуто в Харькове, Ленинграде и Сталинграде (перед войной начали осваивать производство «Т-34»). А к началу Второй мировой войны СССР по количеству танков превосходил любую армию мира. Кроме того, одной из особенностей СССР стало массовое (например, в сравнении с Германией) производство бронеавтомобилей, также сыгравших значительную роль в военных конфликтах конца 1930-х.
Период Великой Отечественной войны характерен целым рядом тенденций. Во-первых, в ходе эвакуации промышленности на восток страны и огромных потерь в танках в первые месяцы войны требовалось создание и выпуск простых и дешевых боевых машин. Таковым стал второй по массовости после «Т-34» танк «Т-60», созданный на базе плавающего танка «Т-40».
Вооруженный 20 мм автоматической пушкой и 7,62 мм пулемётом танк сыграл важную роль в битве под Москвой. Дальнейшим его развитием стали лёгкие танки «Т-70» и «Т-80» с усиленной броневой защитой и 45-мм пушкой.
Однако после 1943 года дальнейшее проектирование и производство лёгких танков в СССР было признано нецелесообразным из-за большой уязвимости, хотя Германия и страны антигитлеровской коалиции в разных пропорциях продолжали производство подобных машин.
Второй тенденций стало очень быстрое развитие и старение танков — если на 1941 год советские «Т-34» и «КВ» с 76 мм пушками были почти неуязвимы в танковых боях, то с середины 1942 года картина изменилась — требовалось создание более мощных танков. В СССР пошли по пути создания пусть не идеального, но простого и массового танка каковым стал «Т-34/76» и «Т-34/85».
«Т-34» стал самым массовым танком Второй мировой войны. Всего за годы войны было выпущено около 48 тыс. «тридцатьчетвёрок». Для сравнения: танков «Шерман»- 48 тыс., а немецких «Т-IV» – около 9,5 тыс.
Т-34 действительно оказался лучшим вариантом для отечественной промышленности, армии и специфических условий боевых действий от Кавказа до Заполярья.
Подобные тенденции отразились и в создании тяжелых танков ИС. Кроме того если до Великой Отечественной войны самоходные орудия не занимали значительного места в системе вооружения Красной Армии, то с середины войны наоборот - САУ начинают играть значительную роль и запускается их массовое производство.
Послевоенный период характеризуется обобщением опыта Второй мировой войны. Концептуально на вооружении были оставлены тяжёлые и средние танки, а с начала 1960-х наметился переход к созданию основного танка.
В СССР 1970-1980-х, по сути, было три основных танка. Первым стал «Т-64» (выпускался в Харькове) — принципиально новая машина, в которой был воплощён целый ряд действительно революционных идей. Однако танк оставался слишком сложным в освоении и эксплуатации. Тем не менее, машина с вооружения не снималась и оставалась в западных округах СССР.
Второй машиной стал разработанный на Кировском заводе «Т-80», там же были выпущены первые машины, а массовое производство было развёрнуто в Омске. Танк имел газотурбинный двигатель, а в силу возросшей скорости изменилась и ходовая часть.
Третьим, и одним из самых известных образцов, стал «Т-72», который неоднократно модернизировался. Его выпуск был налажен в Нижнем Тагиле. Послевоенный период характеризуется и масштабным экспортом советской бронетехники, обусловленным как экономическими, так и политическими причинами. В ряде стран было налажено и собственное производство. Прежде всего это касается стран Варшавского договора и отчасти Китая. Относительно простые и дешёвые советские танки нашли широкое применение в войнах и локальных конфликтах в Африке и Азии.