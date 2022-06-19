«Пушечное мясо»: чем Гитлер вооружал стариков и детей

После пережитого покушения в июле 1944 года Гитлер издает декрет о тотальной войне, а это означало, что все жители Германии, не относящиеся к национальным меньшинствам должны взять в руки оружие. В сентябре того же года фюрер объявил мобилизацию всего мужского населения страны возрастом от 16 до 60 лет в отряды фольксштурма. После сентября 1944 года в ополчение призывали и женщин возрастом от 18 лет.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В это время в Германии появилась шутка: «в фольксштурме будут те, кто уже не умеют ходить и те, кто еще могут ходить». Руководителем народного ополчения стал Мартин Борман, а подчинялось оно органам нацисткой партии. Из-за нехватки старших офицеров самым крупным соединением ополчения был батальон. Для боев с наступающими союзниками было призвано от 6 до 8 миллионов немцев, при отсутствии у мужчины документов, освобождающих его от призыва, нарушителя расстреливали на месте.

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Структура фольксштурма

Все батальоны фольксштурма было поделены на 4 разряда. В первую группу зачислили 1,2 миллионов человек. Подразделения комплектовались мужчинами от 20 до 60 лет, не имеющими ограничений к военной службе. Также, в этом разряде служили местные функционеры нацисткой партии, общественного крыла СС и прочих структур рейха. Фольксшурмовцы находились на казарменном положении и прикреплялись к армии.

Во второй разряд вошли 2,8 миллионов бойцов возрастом от 20 до 60 лет, которые были физически здоровы, но имели ограничения по прохождению воинской службы. Чаще всего они сводились в батальоны при фабриках и использовались для боев в пределах своего района. В третьем разряде оказались 600 тысяч юношей возрастом от 16 до 19 лет, которые прошли обучение в лагерях Гитлерюгенда. Также в батальоны включали добровольцев возрастом от 13-15 лет.

В последнем разряде числилось 1,4 миллиона человек возрастом от 20 до 60, а добровольцы и старше лет. Они не по состоянию здоровья не могли активно участвовать в боевых действиях и их использовали для охраны, в том числе и концентрационных лагерей.

Фольксштурм на фронте

Всего планировалось создать 6 710 батальонов, но из-за нехватки вооружения к маю 1945 года против наступающих противников сражалось до 700 отрядов. После того как Красная армия прорвалась на территорию рейха слабо вооруженными и прошедшими 48-часовую подготовку бойцами фольксштурма стали «залатывать» дыры в обороне. Ополченцам выдавали морально устаревшее оружие, среди которых были и однозарядные винтовки второй половины ХIХ века.

Генерал Хельмут Рейман вспоминал что: «Их оружие было произведено во всех странах, с которыми или против которых сражалась Германия: в Италии, России, Франции, Чехословакии, Бельгии, Голландии, Норвегии и Англии. Найти боеприпасы к не менее чем пятнадцати различным типам винтовок и десяти видам пулемётов было практически безнадёжным». Для уничтожения танков они использовали фаустпатроны, который был эффективен только на расстоянии до 30 метров от цели.

Во время боев батальон фольксштурма располагался двумя линиями. В первой были вооруженные ополченцы, а во второй бойцы без оружия. Когда потери на передовой оказывались критическими, задние бойцы перебегали на позиции, где находили оружие и вступали в бой. В сражениях против Красной армии, безоружные ополченцы находились в окопах, чтобы успеть перехватить оружие убитого товарища. Из-за эффективного действия советской артиллерии на восточном фронте, при применении такой тактики потери были очень большими.