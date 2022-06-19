Можно ли переместиться, просто зависнув над Землей

Даже те, кто плохо учили физику в школе, помнят, что Земля вращается вокруг своей оси. Благодаря этому происходит смена дня и ночи, а мы знаем, когда пора ложиться спать и просыпаться. Но многие ли задумывались о том, что будет, если зависнуть в воздухе над землей? Получится ли таким образом переместиться в пространстве? Ведь земля продолжает вращаться, а мы остаемся на месте. "Рамблер" разобрал этот вопрос с точки зрения физики.

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Итак, Земля вращается вокруг своей оси, и все, что на ней есть, вращается вместе с ней. Но если от нее оторваться и зависнуть в воздухе, например, на вертолете или воздушном шаре, если, конечно, повезет с погодными условиями, то получится ли так, что после приземления, мы окажемся в другой точке.

При всей заманчивости перемещаться в пространстве таким образом нет никакой возможности. Все дело в том, что пока мы находимся в атмосфере Земли, на нас действуют силы гравитации. Это значит, что поднявшись вертикально вверх на любом летательном аппарате и зависнув в воздухе, приземлимся мы в том же самом месте. Силы гравитации не позволят нам "отстать" от вращения Земли. Преодолеть действие этих сил можно, только оказавшись в космосе.