Москвичи обсудили популярный в СССР бассейн

«Все детство и юность там провела», «После купания еще заходили в кафе неподалеку, а потом парке сидели», «Замечательный и всем доступный бассейн был», «Мы там плавали с коллегами в обеденный перерыв», «Я на Волхонке жила. Мы в него на первый сеанс в 6:55 ходили постоянно до школы и завтрака», «Был в этом бассейне. Стоило удовольствие 15 копеек за сеанс», — вспомнили подписчики канала.