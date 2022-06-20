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3 часа назад

Москвичи обсудили популярный в СССР бассейн

Мослента

Популярный в СССР бассейн в центре города обсудили москвичи в Telegram-канале «Старая Москва». Он представлял собой круглую чашу, разделенную на сектора с выходами на берег. При этом внутри основного бассейна был огорожен еще один, где располагались дорожки для спортивного плавания, написал один из юзеров.

Москвичи обсудили популярный в СССР бассейн
Фото: МослентаМослента

«Все детство и юность там провела», «После купания еще заходили в кафе неподалеку, а потом парке сидели», «Замечательный и всем доступный бассейн был», «Мы там плавали с коллегами в обеденный перерыв», «Я на Волхонке жила. Мы в него на первый сеанс в 6:55 ходили постоянно до школы и завтрака», «Был в этом бассейне. Стоило удовольствие 15 копеек за сеанс», — вспомнили подписчики канала.

Некоторые фолловеры отметили, что купание зимний период было особенно увлекательным. «По лесенкам мы зимой в снег как раз вылезали. И прыгали с бортика иногда, за что нас гоняли», «Самый кайф был зимой купаться», — написали они.

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